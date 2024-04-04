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Сабо: Полесье ужасно играет после зимнего перерыва, а Ворсклу качает, как шлюпку в шторм

Кубок Украины

В четверг Полесье сыграет с Ворсклой в полуфинале Кубка Украины

Сабо: Полесье ужасно играет после зимнего перерыва, а Ворсклу качает, как шлюпку в шторм

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины, в котором 4 апреля "Полесье" сыграет с "Ворсклой".

"Для меня эта игра с точки зрения ее предматчевого анализа очень трудна. Житомиряне ужасно играют сейчас после зимнего перерыва. Полтавчан качает, как шлюпку в шторм. Вообще не понимаю, что от этого матча ждать.

Понятно, что ни "Полесье", ни "Ворскла" уж точно, ну, я так думаю, не финишируют в четверке. То есть, не пробьются в еврокубки через чемпионат. Итак, победа в Кубке для них единственный шанс прорубить себе окно в Европу.

"Ворскла" на неделе разгромно проиграла "Динамо" (1:5), но проиграла не столько на поле, сколько психологически, как мне кажется. Не сумели сконцентрированно выдержать эти четыре или пять часов, что в общем держал матч, из-за этих треклятых воздушных тревог в Полтаве. Конечно, они сейчас надломлены, скажем так, после поражения. Поэтому определенное преимущество есть у "Полесья", хотя и они в чемпионате тоже потерпели фиаско от "Черноморца" (1:4).

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После того, как ушел из "Полесья" Юрий Калитвинцев, команда развалилась. Что там у них внутри клуба происходит, мне трудно сказать, но точно что-то не так.

При всем уважении к Шищенко, но трудно удержать молодому специалисту такой колктив, как "Полесье", декларирующее борьбу и за Кубок и за медали. Я не хочу ни в коем случае обидеть Сергея, нет. Просто таково мое мнение. Игроком он был очень неплохим, потому что плохие не становятся лучшими бомбардирами первенства, но как тренер – пока учится работать в столь экстремальных условиях, когда нужно встряхнуть футболистов.

Не исключаю того, что мы станем свидетелями ничьей в основное время. Что-то я так чувствую, что мы увидим в исполнении обеих команд оборонную модель игры. Думаю, все в Житомире решится в серии пенальти", - сказал Сабо.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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