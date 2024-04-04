Сабо: Полесье ужасно играет после зимнего перерыва, а Ворсклу качает, как шлюпку в шторм

Бывший игрок и тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины , в котором 4 апреля "Полесье" сыграет с "Ворсклой".

"Для меня эта игра с точки зрения ее предматчевого анализа очень трудна. Житомиряне ужасно играют сейчас после зимнего перерыва. Полтавчан качает, как шлюпку в шторм. Вообще не понимаю, что от этого матча ждать.

Понятно, что ни "Полесье", ни "Ворскла" уж точно, ну, я так думаю, не финишируют в четверке. То есть, не пробьются в еврокубки через чемпионат. Итак, победа в Кубке для них единственный шанс прорубить себе окно в Европу.

"Ворскла" на неделе разгромно проиграла "Динамо" (1:5), но проиграла не столько на поле, сколько психологически, как мне кажется. Не сумели сконцентрированно выдержать эти четыре или пять часов, что в общем держал матч, из-за этих треклятых воздушных тревог в Полтаве. Конечно, они сейчас надломлены, скажем так, после поражения. Поэтому определенное преимущество есть у "Полесья", хотя и они в чемпионате тоже потерпели фиаско от "Черноморца" (1:4).