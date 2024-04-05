Мякушко: Исенко идеальный вратарь для пенальти.

Футболист "Ворсклы" Сергей Мякушко давал комментарии после выхода в финал Кубка Украины.

- Во время воздушной тревоги игроки "Ворсклы" сидели в бомбоубежище каждый в своих мыслях. Это была такая сконцентрированность?

– Пожалуй, да. Каждый думал о чем-то своем: о матче или о другом. Отлично, что мы вышли, качественно доиграли эти 10 минут и выиграли.