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Мякушко: Исенко идеальный вратарь для пенальти.

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Футболист Ворсклы дал комментарии после выхода в финал Кубка Украины

Мякушко: Исенко идеальный вратарь для пенальти.

Футбол 24

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Футболист "Ворсклы" Сергей Мякушко давал комментарии после выхода в финал Кубка Украины.

- Во время воздушной тревоги игроки "Ворсклы" сидели в бомбоубежище каждый в своих мыслях. Это была такая сконцентрированность?

– Пожалуй, да. Каждый думал о чем-то своем: о матче или о другом. Отлично, что мы вышли, качественно доиграли эти 10 минут и выиграли.

- Тревожно было, когда назначили пенальти?

- Конечно, потому что мы очень тяжело работали, чтобы выиграть эту игру. Исенко спас нас от пропущенного мяча, за что мы ему очень благодарны.

- Специалистом по пенальти его называете?

- Да, он очень классно реагирует на пенальти. Это должно было произойти, он должен был его отбить, - сказал Мякушко.

Напомним, что "Ворскла" попала в финал турнира, где встретится с донецким "Шахтером". "Полтавчане" до матча с "Полесьем" прошли "Оболонь" и "Верес"

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Источник:
youtube.com/watch?v=HxWKWaOg_iU официальный ютуб канал Полесья
Опубликовал: Андрей Мартыник
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