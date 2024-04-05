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Мякушко: Исенко идеальный вратарь для пенальти.
Футболист Ворсклы дал комментарии после выхода в финал Кубка Украины
Футбол 24
Футболист "Ворсклы" Сергей Мякушко давал комментарии после выхода в финал Кубка Украины.
- Во время воздушной тревоги игроки "Ворсклы" сидели в бомбоубежище каждый в своих мыслях. Это была такая сконцентрированность?
– Пожалуй, да. Каждый думал о чем-то своем: о матче или о другом. Отлично, что мы вышли, качественно доиграли эти 10 минут и выиграли.
- Тревожно было, когда назначили пенальти?
- Конечно, потому что мы очень тяжело работали, чтобы выиграть эту игру. Исенко спас нас от пропущенного мяча, за что мы ему очень благодарны.
- Специалистом по пенальти его называете?
- Да, он очень классно реагирует на пенальти. Это должно было произойти, он должен был его отбить, - сказал Мякушко.
Напомним, что "Ворскла" попала в финал турнира, где встретится с донецким "Шахтером". "Полтавчане" до матча с "Полесьем" прошли "Оболонь" и "Верес"
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