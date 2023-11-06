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Источник: Юношескую мужскую команду Ворсклы возглавит женщина

Дублеры
Обновлено

Ия Андрущак

Источник: Юношескую мужскую команду Ворсклы возглавит женщина

Фото з соцмереж

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Полтавские источники, приближенные к "Ворскле", сообщают, что сегодня, 6 ноября, полтавскую мужскую команду U-19 возглавит женщина. Такое произойдет впервые в истории украинского футбола. Имя тренерки – Ия Андрущак.

Источник отмечает, что Андрущак будет готовить полтавскую молодежь к оставшимся в этом календарном году матчам.

Ранее стало известно, что штаб "Ворсклы" U-19 покинул Павел Ребенок. Также ушел из клуба Василий Баранов, но остался Олег Моргун.

Ия Андрущак – украинская футболистка, ранее выступавшая за "Ворсклу" и "Жилстрой-1", а также сборную Украины. В 2011 и 2013 годах номинировалась на звание лучшей футболистки Украины.

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Источник:
Канал вболівальників Ворскли
Комментарии
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Gican85 (Киев)
06.11.2023 в 09:04
Звучит как название порнофильма
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
06.11.2023 в 09:04
Звучит как название порнофильма
Ответить
0
0

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