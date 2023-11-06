Источник: Юношескую мужскую команду Ворсклы возглавит женщина

Полтавские источники, приближенные к "Ворскле", сообщают, что сегодня, 6 ноября, полтавскую мужскую команду U-19 возглавит женщина. Такое произойдет впервые в истории украинского футбола. Имя тренерки – Ия Андрущак.

Источник отмечает, что Андрущак будет готовить полтавскую молодежь к оставшимся в этом календарном году матчам.

Ранее стало известно, что штаб "Ворсклы" U-19 покинул Павел Ребенок. Также ушел из клуба Василий Баранов, но остался Олег Моргун.

Ия Андрущак – украинская футболистка, ранее выступавшая за "Ворсклу" и "Жилстрой-1", а также сборную Украины. В 2011 и 2013 годах номинировалась на звание лучшей футболистки Украины.