Виза прекратила успешную карьеру игрока Металлист 1925 в Германии

Игрок атакующего звена "Металлист 1925" Владислав Дмитренко вспомнил свои выступления в Германии - осмотр в "Боруссии" М и матчи за молодежный состав "Виктории" из Кельна.

В Германию я попал благодаря своим агентам, а началась вся история еще в 17 лет. Я понимал, что гораздо легче будет сыграть с раннего возраста и закрепиться там. Сначала я попал в менхенгладбахскую "Боруcсию" U-19. Честно говоря, за неделю, которую там успел пробыть, понял, что сильнее других. Даже самые ребята мне это говорили. Помешало украинское законодательство, запрещающее трансфер несовершеннолетним игрокам.

И "Боруссия", признался Влад, особенно инициативы не проявляла.

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