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Виза прекратила успешную карьеру игрока Металлист 1925 в Германии
Был вторым в рейтинге бомбардиров, клуб предлагал контракт
Игрок атакующего звена "Металлист 1925" Владислав Дмитренко вспомнил свои выступления в Германии - осмотр в "Боруссии" М и матчи за молодежный состав "Виктории" из Кельна.
В Германию я попал благодаря своим агентам, а началась вся история еще в 17 лет. Я понимал, что гораздо легче будет сыграть с раннего возраста и закрепиться там. Сначала я попал в менхенгладбахскую "Боруcсию" U-19. Честно говоря, за неделю, которую там успел пробыть, понял, что сильнее других. Даже самые ребята мне это говорили.
Помешало украинское законодательство, запрещающее трансфер несовершеннолетним игрокам.
И "Боруссия", признался Влад, особенно инициативы не проявляла.
А "Виктория" Кельн предложила конкретные условия. В принципе все получалось в команде, мы даже вышли в молодежную Бундеслигу, то есть повысились в классе.
Кстати, я тоже не доиграл чемпионат до конца, ведь у меня заканчивалась виза и нужно было ехать в Украину. Более того, я был одним из немногих футболистов, с кем основная команда подписала контракт - на тот момент они вышли с 4 в 3 немецкий дивизион.
Но из-за проблем с документами, которые постоянно наш и немецкий бюрократические аппараты оттягивали, я остался ни с чем. То есть мы просто не успели решить проблемы с документами. Мне также было сложно поверить в то, что даже вторая ступень в рейтинге бомбардиров мне не помогла, к сожалению.