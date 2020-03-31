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Дмитренко: В Волыни Кварцяного еще успел поиграть в бронежилете
Плеймейкер Металлиста-1925 рассказал о начале своей карьеры в Влдыни
Хавбек "Металлиста-1925" Владислав Дмитренко рассказал о своих первых шагав в профессиональном футболе в "Волыни", воспитанником которой он и является.
- С основой "Волыни" я тренировался с пятнадцати лет, всегда стеснялся где-то присесть в раздевалке, думал, лучше постою. Но коллектив был классным и дружным, дедовщины никакой не было, максимум - мячи мог понести, но это нормально для молодого. И исполнители были в то время в команде очень квалифицированные.
Я еще помню Матея по двусторонкам против основы, то Кварцяный всегда кричал, когда его кто-то по ногам бил. А вообще я уже не застал действительно тяжелых физических нагрузок, о которых только слышал от ребят, но с бронижелетом успел поиграть, - рассказал Дмитренко.
Впрочем, о работе с Кварцяным у парня только приятные воспоминания.
- Я очень уважаю Виталия Владимировича, ведь именно он мне дал возможность попробовать взрослого футбола. Я понимаю, что многим ему обязан и помню это. Кварцяный прежде всего нравится мне как человек: всем известный образ тренера не совсем совпадает с его реальной внефутбольные личностью.
Сами понимаете, во время матча или тренировки он весь в футболе, в эмоциях. За полем Виталий Владимирович очень интеллигентный человек, который всегда придет тебе на помощь. И поговорить с ним есть о чем, ведь Кварцяный очень начитанный человек.
Мне очень нравилось, когда тренер кого-то пародировал из игроков. Помню, после игры он хорошо так по одному молодому партнеру прошелся и начал его копировать. Я уже сидел и реально плакал от смеха, все уже начали смотреть не на него, а на меня, - сказал игрок.