Дмитренко: В Волыни Кварцяного еще успел поиграть в бронежилете

Хавбек "Металлиста-1925" Владислав Дмитренко рассказал о своих первых шагав в профессиональном футболе в "Волыни", воспитанником которой он и является.

- С основой "Волыни" я тренировался с пятнадцати лет, всегда стеснялся где-то присесть в раздевалке, думал, лучше постою. Но коллектив был классным и дружным, дедовщины никакой не было, максимум - мячи мог понести, но это нормально для молодого. И исполнители были в то время в команде очень квалифицированные. Я еще помню Матея по двусторонкам против основы, то Кварцяный всегда кричал, когда его кто-то по ногам бил. А вообще я уже не застал действительно тяжелых физических нагрузок, о которых только слышал от ребят, но с бронижелетом успел поиграть, - рассказал Дмитренко.

Впрочем, о работе с Кварцяным у парня только приятные воспоминания.