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Глава наблюдательного совета Николаева: Не вижу никакого смысла в доигровке Первой лиги

Первая лига
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В Николаеве выступают за то, чтобы зафиксировать результаты и не доигрывать сезон

Глава наблюдательного совета Николаева: Не вижу никакого смысла в доигровке Первой лиги
Новина українською

Глава наблюдательного совета "Николаева" Сергей Кантор высказал свою позицию относительно возможной доигровки сезона в Первой лиге.

"Сегодняшняя ситуация в целом нанесла большой финансовый ущерб всем клубам, не только первой лиги, но и второй, и Премьер-лиги. То, что мы потратили на команду, начиная с января — всё улетело под хвост. Теперь все надо начинать заново.

На сегодняшний день ещё нет конкретных решений. Моя позиция следующая: я не вижу никакого смысла заканчивать второй круг. Экономика значительно просела и это ощущают все: люди, предприятия и не только в Николаеве и Украине, а по всему миру. Было бы разумнее закончить этот чемпионат в том виде, в котором он есть на сегодняшний день. Зафиксировать места, на которых остались команды, но без переходов в дальнейшем. В этом сезоне просто поиграли "в удовольствие". Если ситуация в мире будет развиваться положительно — запустить действующий алгоритм по новой, в сезоне 20/21.

Если футболисты еще какое-то время побудут на карантине — удастся сэкономить часть средств, сейчас это важно. Считаю, что примерно через месяц можно начать подготовку к новому сезону. К этому времени карантинные меры будут ослаблены и мы будем тренироваться в обычном режиме.

Тот протокол, который нам пришел 8-го мая, говорит о том, что люди, которые его готовили, не со всех сторон его просчитали. Были даны рекомендации, которые базируются на всех ныне существующих рекомендациях Министерства Здравоохранения Украины и всю ответственность положили на клубы. Ответственности никто не боится, но это не посильная мера в финансовом плане. Один день содержания персонала и первой команды (порядка 50 человек) обойдется в ощутимую копейку, которая соизмерима месячной зарплаты МФК "Николаев-2". Я считаю, что совсем неразумные траты просматриваются за этими мероприятиями. Мы не настолько богаты, что можем себе такое позволить. И под словом "мы" я подразумеваю не только МФК "Николаев". Переносят чемпионат мира, чемпионаты других стран, Евровидение и я считаю, что не разумно будет нам доигрывать второй круг", - сказал Кантор.

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В статье: МФК Николаев Сергей Кантор
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Источник:
МФК Николаев

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