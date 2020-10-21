Первая лига. Волынь уверенно побеждает Альянс в гостях

"Альянсу" тяжело возвращаться в сезон после вынужденного простоя, в матче с "Волынью" команду Ярошенко хватило лишь на первый тайм.

Поединок в Ахтырке начался с территориальным преимуществом "Альянса", который лучше работал с мячом, что позволяло большую часть времени первого тайма находиться на чужой половине поля. У команды Юрия Ярошенко дебютировал в этом матче Евгений Неплях, как раз бывший хавбек "крестоносцев", которому прекрасно известны слабые места соперника.

У "Волыни" в стартовом составе случилось лишь одно изменение по сравнению с прошлым туром, справа в полузащите вышел Богдан Оринчак, заменивший Андрея Ляшенко. Именно Бодя создал гол Сикорского, кстати, первый с игры за луцкий клуб. В целом же Игорь провел уже четыре гола в текущем чемпионате. Оринчак просочился своим флангом и сделал прострел во вратарскую, который замкнул центрфорвард.

Сразу после перерыва "Волынь" играла лучше, явно показывая свою готовность тут же удвоить преимущество. Логичным воплощением давления на ворота Важинского стал гол Ивана Цюпы мощным ударом с левой ноги под перекладину. Результативную передачу записал в свой актив Евгений Протасов.

Длительный простой на карантине не мог не сказаться на выносливости игроков "Альянса", поэтому шансов спасти поединок при отставании в два мяча за полчаса до финального свистка было у липоводолинцев немного.

Очередная победа позволила "Волыни" набрать 12 очков и вплотную подобраться к тройке лидеров чемпионата. "Альянс" же с семью очками после пяти матчей остается в середине таблицы.

Альянс - Волынь 0:2 (0:1)

Голы: Сикорский (45), Цюпа (59)

Альянс: Важинский, Пикуль, Неплях, Рогозинский (Меженский 90+3), Осадчий (Медведев 55), Лучик (Шарай С. 71), Поднебенной, Ярошенко, Шарай В., Агапов, Загинайлов (Зубков 46).

Волынь: Леванидов, Симинин, Цюпа, Приндета, Болденков, Приймак, Рябов (Тетеренко 83), Кизилатеш (Чачуа 64), Протасов (Богомаз 88), Оринчак (Бондаренко 77), Сикорский (Ляшенко 67).

Предупреждения: Лучик (36), Загинайлов (37), Агапов (51), Неплях (77) - Болденков (38), Цюпа (73), Приймак (74)