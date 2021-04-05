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Первая лига. Черноморец уверенно громит Прикарпатье (3:0)

Первая лига
(7 голосов)

Одесситы закрепляются на втором месте

Первая лига. Черноморец уверенно громит Прикарпатье (3:0)

Фото - ФК Черноморец

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Возвращение в стартовый состав "Черноморца" Максима Брагару после отлучки в молодежную сборную, спасло Алексея Антонова от головной боли. Ведь в целом состав одесситов еще далек от оптимального - группа травмированных футболистов постепенно набирает форму, а в игре с "Вересом" (0:4) еще и Беку Вачиберадзе "моряки" потеряли из-за удаления и последовавшей за этим дисквалификации.

"Прикарпатье" своим стартовым составом решило косплеить "Агробизнес", так как на поле не оказалось номинальных нападающих. Впрочем, защищалась команда Руслана Мостового все же в блоке 5-4-1, а на острие оставался один лишь Ростислав Волошинович, который и являл собой первую "линию" прессинга гостей.

Хозяева начали матч достаточно мощно и Ивану Пицану с первых минут пришлось работать в поте лица. После момента Штогрина мяч лишь чудом не оказался в сетке. Впрочем, открыть счет "Черноморцу" удалось после стандарта. Сергей Кравченко навесил с левого фланга и Дмитрий Поспелов головой точно подрезал мяч в дальний угол.

Второй гол хозяев забил Виктор Лиховидько, вышедший на замену еще по ходу первого тайма вместо травмировавшегося Артема Козака. Один из лучших бомбардиров "моряков" попал точно в нижний угол дальним ударом после классных индивидуальных действий Артура Авагимяна в подыгрыше.

В дебюте второго тайма Дмитрий Коркишко мог доводить счет до разгромного, но перебросив голкипера, угодил в перекладину. Также было несколько моментов, традиционно не реализованных, у Андрея Штогрина. В ответ могли забивать и гости, когда Воробчак угодил в перекладину. И все же в концовке Владислав Бугай протащил мяч до штрафной, где был сбит. Ну а Дмитрий Коркишко уверенно реализовал пенальти, доведя счет до крупного.

Потери очков в 20-м туре практически всеми конкурентами, кроме "Вереса", упрочили позиции "Черноморца" в первой тройке претендентов на повышение в классе по итогам сезона. "Прикарпатью" же сегодняшняя ничья "Авангарда" в Николаеве, победа "ВПК-Агро" над "Оболонью" и даже домашняя ничья "Кристалла" явно не пойдут на пользу в борьбе за выживание.

Черноморец - Прикарпатье 3:0 (2:0)
Голы: Поспелов (24), Лиховидько (30), Коркишко (90 пен)
Черноморец: Пидкивка, Долгов, Поспелов, Горопевшек, Мельничук (Ващишин 68), Кравченко, Козак (Лиховидько 23), Коркишко, Авагимян (Бугай 73), Брагару, Штогрин (Мащенко 83).
Прикарпатье: Пицан, Пархуць, Ульянов, Мелинишин, Сикач, Курко, Кохман, Воробчак, Волошинович, Сондей, Семотюк (Хома 80).
Предупреждения: Коркишко (17) - Сондей (28), Дытко (64)

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В статье: Черноморец (Одесса) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
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Комментарии (11)
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Bastard (Одесса)
05.04.2021 в 20:19
гарна гра в виконанні обох команд. ЧО з перемогаю!
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jnp49 (ОДЕССА)
05.04.2021 в 19:28
Матч смотрел без коментатора (так оно лучше). Понравились обе команды, правда реализация опять "хромает". Во втором тайме ПРИКАРПАТЬЕ выглядело просто молодцами, но сегодня был не их день. На фоне того что увидел в матче АГРОБИЗНЕС - ВОЛЫНЬ, матч в Одессе был просто "Бразилией"...
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0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.04.2021 в 19:19
Супер. Ждём Черноморец в элите!
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+2
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alex.belogubko (одесса)
05.04.2021 в 19:00
Штогрина надо выпускать под конец игры а Сухоручко -Бугай-Лиховидько в начале игры чего ты их держишь на скамейке отучаться играть вообще -скорость -пасы-удары по воротам и не играться в своей штрафной
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Slavutic
05.04.2021 в 18:57
Зато с пенальти попал)))
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Slavutic
05.04.2021 в 18:54
Не везёт Диме Коркишко. Никак за Черноморец отличиться не может. И вроде всё правильно делал, перекидывал через вратаря, мяч летел в пустые ворота и предательски от земли стукнулся о перекладину...))
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+1
0
Slavutic
05.04.2021 в 17:32
При Григорчуке стандарты у Черноморца были фирмой!)
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+4
0
Slavutic
05.04.2021 в 17:31
ГОООООООЛ!!!!! Только подумал о том, что Черноморец как-то безхитросно подаёт угловые и тут голешник с углового!
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+2
0
kukarekin (Одесса)
05.04.2021 в 17:22
Лиховидько, Бугай и Валеев вместо них напрашиваются, можно Ковбасу
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Slavutic
05.04.2021 в 17:28
Лиховидько уже заменил Козака. У того травма...
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kukarekin (Одесса)
05.04.2021 в 17:19
Алексей, зачем ты выпускаешь игроков, которые портят всю картину: 1. Долгов;2. Коркишко самолет; 3)Горопевшек еще с Волыни славится ненадежностю в обороне.
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