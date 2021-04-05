Первая лига. Черноморец уверенно громит Прикарпатье (3:0)

Возвращение в стартовый состав "Черноморца" Максима Брагару после отлучки в молодежную сборную, спасло Алексея Антонова от головной боли. Ведь в целом состав одесситов еще далек от оптимального - группа травмированных футболистов постепенно набирает форму, а в игре с "Вересом" (0:4) еще и Беку Вачиберадзе "моряки" потеряли из-за удаления и последовавшей за этим дисквалификации.

"Прикарпатье" своим стартовым составом решило косплеить "Агробизнес", так как на поле не оказалось номинальных нападающих. Впрочем, защищалась команда Руслана Мостового все же в блоке 5-4-1, а на острие оставался один лишь Ростислав Волошинович, который и являл собой первую "линию" прессинга гостей.

Хозяева начали матч достаточно мощно и Ивану Пицану с первых минут пришлось работать в поте лица. После момента Штогрина мяч лишь чудом не оказался в сетке. Впрочем, открыть счет "Черноморцу" удалось после стандарта. Сергей Кравченко навесил с левого фланга и Дмитрий Поспелов головой точно подрезал мяч в дальний угол.

Второй гол хозяев забил Виктор Лиховидько, вышедший на замену еще по ходу первого тайма вместо травмировавшегося Артема Козака. Один из лучших бомбардиров "моряков" попал точно в нижний угол дальним ударом после классных индивидуальных действий Артура Авагимяна в подыгрыше.

В дебюте второго тайма Дмитрий Коркишко мог доводить счет до разгромного, но перебросив голкипера, угодил в перекладину. Также было несколько моментов, традиционно не реализованных, у Андрея Штогрина. В ответ могли забивать и гости, когда Воробчак угодил в перекладину. И все же в концовке Владислав Бугай протащил мяч до штрафной, где был сбит. Ну а Дмитрий Коркишко уверенно реализовал пенальти, доведя счет до крупного.

Потери очков в 20-м туре практически всеми конкурентами, кроме "Вереса", упрочили позиции "Черноморца" в первой тройке претендентов на повышение в классе по итогам сезона. "Прикарпатью" же сегодняшняя ничья "Авангарда" в Николаеве, победа "ВПК-Агро" над "Оболонью" и даже домашняя ничья "Кристалла" явно не пойдут на пользу в борьбе за выживание.

Черноморец - Прикарпатье 3:0 (2:0)

Голы: Поспелов (24), Лиховидько (30), Коркишко (90 пен)

Черноморец: Пидкивка, Долгов, Поспелов, Горопевшек, Мельничук (Ващишин 68), Кравченко, Козак (Лиховидько 23), Коркишко, Авагимян (Бугай 73), Брагару, Штогрин (Мащенко 83).

Прикарпатье: Пицан, Пархуць, Ульянов, Мелинишин, Сикач, Курко, Кохман, Воробчак, Волошинович, Сондей, Семотюк (Хома 80).

Предупреждения: Коркишко (17) - Сондей (28), Дытко (64)