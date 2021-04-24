И снова пенальти. Черноморец - ВПК-Агро 2:0. Видео голов и обзор матча

В 23-м туре Первой лиги Украины "Черноморец" в Одессе принимал "ВПК-Агро". Множество своих моментов один из лидеров первенства сумел реализовать только в два гола. Первый с помощью удара с пенальти, второй - после суматохи в штрафной. Гости имели несколько возможностей огрызнуться, но так и не смогли размочить ворота Пидкивки.

Сейчас "моряки" догнали "Верес" в турнирной таблице Первой Лиги по очкам, однако в ровенчан еще три матча в запасе.

"Черноморец" - "ВПК-Агро" 2:0 (1:0)

Голы: Коркишко 21 пен., Сухоручко 82