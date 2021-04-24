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И снова пенальти. Черноморец - ВПК-Агро 2:0. Видео голов и обзор матча

Первая лига
(1 голосов)

Одесситы догоняют лидера

И снова пенальти. Черноморец - ВПК-Агро 2:0. Видео голов и обзор матча

Чорноморець/Автор невідомий

Новина українською

В 23-м туре Первой лиги Украины "Черноморец" в Одессе принимал "ВПК-Агро". Множество своих моментов один из лидеров первенства сумел реализовать только в два гола. Первый с помощью удара с пенальти, второй - после суматохи в штрафной. Гости имели несколько возможностей огрызнуться, но так и не смогли размочить ворота Пидкивки.

Сейчас "моряки" догнали "Верес" в турнирной таблице Первой Лиги по очкам, однако в ровенчан еще три матча в запасе.

"Черноморец" - "ВПК-Агро" 2:0 (1:0)

Голы: Коркишко 21 пен., Сухоручко 82

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В статье: Первая лига Черноморец (Одесса) ВПК-Агро (Шевченковка)
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Комментарии (3)
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oleg14 (Sydney)
24.04.2021 в 12:38
100% пеналь левый,хорошо ныряет,видать на Ланжероне учили!:)
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alex.belogubko (одесса)
24.04.2021 в 12:17
у Сухоручко есть чуйка на гол а у Штогрина нет --Крава дай пацанам играть бьёшь все штрафные угловые -Ара делает это лучше
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jnp49 (ОДЕССА)
24.04.2021 в 11:56
Вчера по горячим следам мне лично показалось, что пенальти был "левый", сегодня-же пересмотрев повторы этого момента убедился что судья имел право показать на 11 метров.
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