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И снова пенальти. Черноморец - ВПК-Агро 2:0. Видео голов и обзор матча
Одесситы догоняют лидера
Чорноморець/Автор невідомий
В 23-м туре Первой лиги Украины "Черноморец" в Одессе принимал "ВПК-Агро". Множество своих моментов один из лидеров первенства сумел реализовать только в два гола. Первый с помощью удара с пенальти, второй - после суматохи в штрафной. Гости имели несколько возможностей огрызнуться, но так и не смогли размочить ворота Пидкивки.
Сейчас "моряки" догнали "Верес" в турнирной таблице Первой Лиги по очкам, однако в ровенчан еще три матча в запасе.
"Черноморец" - "ВПК-Агро" 2:0 (1:0)
Голы: Коркишко 21 пен., Сухоручко 82
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