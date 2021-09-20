Первый англичанин в Украине. Металлист подписал Кадима Харриса

" Металлист " объявил о подписании флангового полузащитника Кадима Харриса. В Харьков футболист перебрался на правах свободного агента.

В "Металлисте" Харрис выбрал игровой номер 30 и является первым английским игроком в Украине.

28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.

Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.