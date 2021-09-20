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Первый англичанин в Украине. Металлист подписал Кадима Харриса
Харьковчане продолжают работать на трансферном рынке
metalist.ua
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В "Металлисте" Харрис выбрал игровой номер 30 и является первым английским игроком в Украине.
28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.
Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.
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