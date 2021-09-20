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Первый англичанин в Украине. Металлист подписал Кадима Харриса

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Харьковчане продолжают работать на трансферном рынке

Первый англичанин в Украине. Металлист подписал Кадима Харриса

metalist.ua

Новина українською

"Металлист" объявил о подписании флангового полузащитника Кадима Харриса. В Харьков футболист перебрался на правах свободного агента.

В "Металлисте" Харрис выбрал игровой номер 30 и является первым английским игроком в Украине.

28-летний уроженец Лондона последние два сезона выступал за "Шеффилд Уэнсдей". До этого в его карьере были "Уиком", "Кардифф", "Брентфорд" и "Барнсли". На счету Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ (в сезоне 2018/2019), а также 138 матчей и 8 голов в Чемпионшипе.

Transfermarkt оценивает стоимость Харриса в 1,5 млн евро.

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В статье: Металлист (Харьков) Кадим Харрис
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Источник:
Металлист

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Комментарии (6)
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kalan-86 (Анкара)
20.09.2021 в 22:05
Это же отличные новости. Рад, что ещё один клуб возвращается к жизни.
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+1
0
ГенриВол (Волочиськ)
20.09.2021 в 21:51
Вот цікаво, що той металіст покаже в УПЛ. Цікаво буде дивитись на вивіску металіст 1925 - металіст.
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+1
-1
C_Ballack (Днепр)
20.09.2021 в 22:20
А мне интересно другое, фанаты признали Металлист 1925 приемником старого Металлиста. А сейчас интересно, они уже переобулись, начали этот металлист болеть?
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0
-1
football_soccer (Украина)
20.09.2021 в 21:48
В смысле первый ? Ворскла какого-то загорелого с английским паспортом прошлой зимой подписывала
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0
-1
avatar
Динамiт (Василькiв)
20.09.2021 в 22:05
То він коли узнав історичну назву Ворскли, то втік !
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0
0
ZSTV1223 (Черкаси)
20.09.2021 в 21:45
Тупо випендрелись
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0
-4


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