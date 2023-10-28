Хуст – Прикарпатье 1:2. Хома снова забивает

Подопечные Цыткина четыре тура подряд проигрывают. Для хустян это противостояние было принципиальным, ведь матч первого круга завершился сокрушительной победой "Прикарпатья" - 7:0.

В первой половине встречи доминировали подопечные Рыпана. Футболисты "Прикарпатья" играли первым номером, но моментов было мало. Помог отличиться гостям лучший бомбардир команды. Андрей Хома стартовал со своей половины поля, обыграл Рябенко и забил в пустые ворота – 0:1. Моментов до перерыва у хустян не было.

В начале второго тайма продолжали играть первым номером гости, которые не рисковали и старались в первую очередь внимательно играть в защите. Достаточно неожиданно благодаря реализуемому пенальти Мердеева хозяева сравняли счет – 1:1. Однако удержать ничью они не смогли. После прострела с фланга в пустые ворота забил Шинкаренко – 1:2. В итоге матч завершился победой "Прикарпатья".

"Хуст" - "Прикарпатье" 1:2

Голы: Мердеев (60, пен) - Хома (37), Шинкаренко (75)

"Хуст" (стартовый состав):Рябенко – Иванов, Скиба, Павлыч, В. Мердеев, Вагин, Станкович, Н. Пилип, Борисенко, Шевчук, Тыхненко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Пицан – Швец, Француз, Матушевский, Демкив, Михальчук, Шинкаренко, Рудюк, Цюцюра, Хома