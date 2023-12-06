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Шаран может принять команду Первой лиги. Также им интересуется Заря
Однако больше шансов, что тренер примет Левый Берег
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-наставник "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран в ближайшее время может возобновить свою тренерскую деятельность.
Как сообщает Sport.ua, Шаран рассматривается в качестве главного тренера "Зари".
Впрочем, по информации источника, Владимир Богданович значительно ближе к трудоустройству в перволиговом "
После того, как по соглашению сторон Шаран разорвал соглашение с закарпатцами, он теперь открыт для переговоров. Тем более, что президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко в свое время приглашал Шарана в "Полиграфтехнику", как футболиста, а нынешний руководитель столичной команды Виталий Первак много лет ассистировал ему в "Александрии".
Но самое главное, что футболисты "Левого берега" претендуют, если не на прямую путевку в УПЛ, то точно на участие в переходных матчах с аутсайдерами Премьер-Лиги, и приглашение такого грамотного специалиста, как Владимир Шаран в структуру ФК, выглядит логичным.
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