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Шаран может принять команду Первой лиги. Также им интересуется Заря

Первая лига

Однако больше шансов, что тренер примет Левый Берег

Шаран может принять команду Первой лиги. Также им интересуется Заря

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-наставник "Александрии" и "Миная" Владимир Шаран в ближайшее время может возобновить свою тренерскую деятельность.

Как сообщает Sport.ua, Шаран рассматривается в качестве главного тренера "Зари".

Впрочем, по информации источника, Владимир Богданович значительно ближе к трудоустройству в перволиговом "Левом берегу". Его приглашали возглавить киевлян еще прошлым летом, однако тогда он был связан контрактом с "Минаем".

После того, как по соглашению сторон Шаран разорвал соглашение с закарпатцами, он теперь открыт для переговоров. Тем более, что президент ФК "Левый берег" Николай Лавренко в свое время приглашал Шарана в "Полиграфтехнику", как футболиста, а нынешний руководитель столичной команды Виталий Первак много лет ассистировал ему в "Александрии".

Но самое главное, что футболисты "Левого берега" претендуют, если не на прямую путевку в УПЛ, то точно на участие в переходных матчах с аутсайдерами Премьер-Лиги, и приглашение такого грамотного специалиста, как Владимир Шаран в структуру ФК, выглядит логичным.

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Источник:
sport.ua
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