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Гагун, вероятно, продолжит карьеру в Первой лиге

Первая лига
Обновлено

СМИ пишут о том, что защитник вернется в Агробизнес

Гагун, вероятно, продолжит карьеру в Первой лиге

Фото: НК Верес

Новина українською

30-летний защитник Роман Гагун, который на днях покинул "Верес", вероятно, продолжит карьеру в Первой лиге.

Как сообщает Sport Arena, футболист может вернуться в "Агробизнес", за который уже играл ранее - с февраля 2017 по октябрь 2020 года.

Напомним, что "Агробизнес" по итогам первой части Первой лиги вышел в Чемпионскую группу, заняв 3-е место в группе А.

За полтора сезона Гагун сыграл за "Верес" 36 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел только 5 поединков в УПЛ.

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Агробизнес (Волочиск) Роман Гагун
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Источник:
Sport Arena
Опубликовал: Михаил Черныш
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