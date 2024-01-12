Первая лига
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Гагун, вероятно, продолжит карьеру в Первой лиге
СМИ пишут о том, что защитник вернется в Агробизнес
Фото: НК Верес
30-летний защитник Роман Гагун, который на днях покинул "
Как сообщает Sport Arena, футболист может вернуться в "Агробизнес", за который уже играл ранее - с февраля 2017 по октябрь 2020 года.
Напомним, что "Агробизнес" по итогам первой части Первой лиги вышел в Чемпионскую группу, заняв 3-е место в группе А.
За полтора сезона Гагун сыграл за "Верес" 36 матчей и забил 1 гол. В нынешнем сезоне из-за травмы он провел только 5 поединков в УПЛ.
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