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9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков
Еще два клуба работают над этим вопросом
fckarpaty.org.ua
На прошедших выходных стартовала весенняя часть сезона в
Как стало известно Sport.ua, разрешение на проведение матчей со зрителями получили такие команды: "Карпаты", "Агробизнес", "Эпицентр", "Левый берег", "Буковина", "Нива" (Тернополь), "Подолье", "Металлист", "Горняк Спорт" (Первая лига), "Звягель", ФК "ЮКСА", "Локомотив" (Вторая лига).
Кроме того, еще два клуба надеются получить разрешение в ближайшие дни.
Сейчас больше всего болельщиков может посещать домашние поединки с участием "Карпат" и "Буковины" – по две тысячи зрителей.
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