9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков

На прошедших выходных стартовала весенняя часть сезона в Первой и Второй лиге.

Как стало известно Sport.ua, разрешение на проведение матчей со зрителями получили такие команды: "Карпаты", "Агробизнес", "Эпицентр", "Левый берег", "Буковина", "Нива" (Тернополь), "Подолье", "Металлист", "Горняк Спорт" (Первая лига), "Звягель", ФК "ЮКСА", "Локомотив" (Вторая лига).

Кроме того, еще два клуба надеются получить разрешение в ближайшие дни.

Сейчас больше всего болельщиков может посещать домашние поединки с участием "Карпат" и "Буковины" – по две тысячи зрителей.