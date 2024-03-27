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Первая лига

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9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков

Первая лига
Обновлено

Еще два клуба работают над этим вопросом

9 клубов Первой лиги и 3 клуба Второй лиги получили разрешения на допуск болельщиков

fckarpaty.org.ua

Новина українською

На прошедших выходных стартовала весенняя часть сезона в Первой и Второй лиге.

Как стало известно Sport.ua, разрешение на проведение матчей со зрителями получили такие команды: "Карпаты", "Агробизнес", "Эпицентр", "Левый берег", "Буковина", "Нива" (Тернополь), "Подолье", "Металлист", "Горняк Спорт" (Первая лига), "Звягель", ФК "ЮКСА", "Локомотив" (Вторая лига).

Кроме того, еще два клуба надеются получить разрешение в ближайшие дни.

Сейчас больше всего болельщиков может посещать домашние поединки с участием "Карпат" и "Буковины" – по две тысячи зрителей.

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Буковина (Черновцы) Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Подолье (Хмельницкий) Агробизнес (Волочиск) Нива (Тернополь) Металлист (Харьков) Эпицентр (Каменец-Подольский) Левый берег (Киев) Карпаты (Львов) Локомотив (Киев) ФК Звягель ЮКСА (Тарасовка)
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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