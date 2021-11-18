Определились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022
Турнир стартует 19 января в Нидерландах
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен
По результатам жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины получила в соперники Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победителя пары Сербия — Беларусь.
В рамках стыковых поединков Сербия дважды обыграла Беларусь — со счетом 3:1 и 3:2.
Календарь. Группа А
19.01.2022
Сербия - Португалия (18.30, Амстердам)
Нидерланды - Украина (21.30, Амстердам)
23.01.2022
Сербия - Украина (15.30, Амстердам)
Португалия - Нидерланды (18.30, Амстердам)
28.01.2022
Украина - Португалия (21.30, Гронинген)
Нидерланды - Сербия (21.30, Амстердам)
Указано киевское время начала матчей.
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