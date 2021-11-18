  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Определились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022
В тренде

Определились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022

Футзал
(1 голосов)

Турнир стартует 19 января в Нидерландах

Определились соперники сборной Украины по футзалу на Евро-2022

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен

Новина українською

По результатам жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу сборная Украины получила в соперники Нидерланды (хозяин турнира), Португалия (действующий чемпион) и победителя пары Сербия — Беларусь.

В рамках стыковых поединков Сербия дважды обыграла Беларусь — со счетом 3:1 и 3:2.

Календарь. Группа А

19.01.2022

Сербия - Португалия (18.30, Амстердам)

Нидерланды - Украина (21.30, Амстердам)

23.01.2022

Сербия - Украина (15.30, Амстердам)

Португалия - Нидерланды (18.30, Амстердам)

28.01.2022

Украина - Португалия (21.30, Гронинген)

Нидерланды - Сербия (21.30, Амстердам)

Указано киевское время начала матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...