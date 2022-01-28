Косенко: Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился ожиданиями от поединка против Португалии на Евро-2022.

— Мы приложим максимум усилий для того, чтобы добиться положительного результата. Не будем смотреть на параллельную игру, а рассчитывать только на себя. Мы все понимаем, на каждую игру выходим, чтобы победить. Бывает, это выходит, бывает – не получается. Но на каждый матч мы исходим с одним мнением — порадовать зрителей, болельщиков в Украине и получить положительный результат.

- Какая ситуация с составом сборной Украины? Все ли здоровы?

— Ситуация такова, что будем снова играть в усеченном составе. К команде добавится только Сергей Журба.

- С третьего тура группового этапа зрителям разрешили посещать матчи Евро-2022. Насколько это положительный импульс в преддверии важной игры?

– Хорошо, что зрители возвращаются. Будем играть для них. Надеюсь, что в Нидерландах есть болельщики, которые будут нас поддерживать, придут на трибуны. Надеюсь, что мы ощутим поддержку наших болельщиков. Конечно, это положительно со всех точек зрения.

— Как вы корректировали тренировку во время паузы между матчами? В каком физическом состоянии находятся ребята?

— Мы немного скорректировали тренировки, потому что у нас не было четырех игроков. Судя по тренировкам, ребята находятся в хорошем состоянии. Было достаточно времени, чтобы мы восстановились физически и эмоционально. Выйдем на поле в полной боевой готовности.

- Какие сильнейшие стороны сборной Португалии? Что Украина может сделать для победы над действующим чемпионом Европы?

— Сильные стороны Португалии — слаженная командная игра вместе с индивидуальными качествами футзалистов. Они хорошо перемещаются и доставляют мяч в переднюю линию. Нам нужно показать все свои плюсы. Мы должны продемонстрировать не только бойцовские качества, но и выдержку, хладнокровие, эмоциональный заряд плюс мастерство и везение – все компоненты. Португалия – чемпион мира, мы понимаем, с кем играем. Будем выходить на площадку только с одной мыслью.