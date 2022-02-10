Тренер ХИТ Евгений Рывкин: В Украине подрастают неплохие игроки, но очень не хватает хороших арен

В октябре прошлого года Заслуженный тренер Украины по футзалу Евгений Рывкин, проработав три с половиной года на посту главного тренера национальной сборной Литвы, покинул литовскую землю и вернулся в родную Украину. А уже в конце декабря специалист возглавил киевский клуб ХИТ, выступающий в украинской Экстра-лиге. Журналист Анатолий Хамаев побеседовал с Евгением Семёновичем о литовском этапе в его тренерской карьере, о том, какие изменения он увидел в футзале украинском после своего почти четырёхлетнего отсутствия в Украине. И, конечно, известный тренер по футзалу поделился своим мнением о только что завершившемся чемпионате Европы.

Информационная справка. Евгений Рывкин родился в Харькове 7-го сентября 1967 года. Много лет проработал в родном городе – сначала с юношескими футзальными командами харьковского "Локомотива", становясь с юношами трижды чемпионами юношеских первенств Украины, а затем и с главной профессиональной командой "Локомотива". В 2012 году, студенческая сборная Украины, сформированная исключительно из игроков "Локомотива", стала чемпионом мира среди студентов. В сезоне 2013/14 Евгений Рывкин руководил национальной сборной Украины. За время работы главным тренером харьковского "Локомотива", железнодорожники трижды становились чемпионами Украины, два раза были серебряными призёрами, дважды завоевывали бронзу, трижды выиграли Кубок Украины и четыре раза Суперкубок Украины. Из-за нехватки финансирования в июле 2017 года "Локомотив" отказался от участия в чемпионате Украины, а Евгений Рывкин в том же году стал во главе сборной Литвы. Сейчас он руководит киевской командой ХИТ, идущей на втором месте в турнирной таблице после 18 туров.

- Ваши впечатления от работы со сборной Литвы? Довольны ли в целом литовским этапом своей тренерской карьеры?

Это довольно сложный и довольно интересный этап работы. Очень сложно сделать сборную команду в стране, где нет профессионального футзала, внутренний чемпионат очень скоротечен и, главное, это понимание, и философия самой игры, которую в момент, когда я пришёл в команду, сложно было назвать футзалом. Скорее это был футбол в зале. Именно футбол! То есть игроки, чтобы не скучать зимой, просто играли футбол в зале по правилам футзала. Очень сложно было перевернуть эту ситуацию, очень большое было сопротивление с разных сторон. Плюс пандемия Ковид-19 не дала возможности провести достаточное количество сильных спаррингов. Вообще это тема для отдельного разговора. Но, в итоге Литва получила команду, которая достаточно достойно сыграла в Кубке Мира 2021, и этот факт признали многие специалисты и эксперты. Несколько игроков перешли в профессиональные клубы итальянской Серии А. И, главное, – есть нормальная боеспособная команда, которая уже может решать определенные задачи. Как будет дальше – покажет время. Очень надеюсь, что футзал в Литве продолжит свое развитие.

Что касается меня, то занесу этот период себе в актив. Потому что это был выход из определенной зоны комфорта, то, что просто необходимо каждому тренеру для развития. Это – новые знакомства с хорошими людьми и не очень хорошими, новые знания, новые впечатления, новые эмоции. У меня остались прекрасные взаимоотношения с руководителями литовского футбола и футзала, моим замечательным тренерским штабом и игроками команды.

- Евгений Семёнович, а какие у Вас были планы по окончанию контракта с Литовской федерацией футбола?

– Варианты были разные. Не скрою, рассматривался вариант продолжения работы в Литве, но всё же было принято решение не продлевать контракт. Были варианты продолжить работу в одном из европейских клубов. Но, за этот период я получил много новой информации и новых знаний. И мне хотелось это всё применить на практике. К сожалению, работа с непрофессиональными игроками затрудняет применение многих методических новинок в тренировочном процессе. Поэтому я с радостью принял приглашение Президента ФК ХИТ Владимира Анатольевича Котляра. ФК ХИТ – это профессиональный футзальный клуб с большими амбициозными задачами. Всегда приятно работать с командой, которая ставит максимальные цели!

- Что нового увидели в украинском футзале по возвращению из "дальних странствий"?

– Футзал не стоит на месте. Он развивается. Возможно, не так быстро, как хотелось бы, но нужно учитывать наши реалии. Тем не менее, появляются новые хорошие игроки. Проводятся соревнования для детей и юношей. Я считаю, в Украине подрастают неплохие молодые игроки, которые имеют возможность играть с сильными зарубежными соперниками в молодёжной и юниорской сборной. Но очень не хватает хороших спортивных арен. После работы в Литве это очень бросается в глаза.

- Какую задачу ставите перед своей новой командой в текущем сезоне? По своему потенциалу, на какое место может рассчитывать "ХИТ"?

– ФК ХИТ всегда ставит перед собой максимальные задачи. Другое дело, что решение этих задач процесс очень сложный и трудоёмкий. Нам с игроками предстоит выполнить большую работу для достижения желаемого результата. Плюс смена тренера – это всегда определённый непростой период для команды. Поэтому мы сейчас идём от игры к игре и ставим сами себе простую задачу – победа в каждом конкретном матче. Ну, а какой у нас потенциал – мы сможем увидеть после окончания сезона.

- Что скажите о выступлении сборной Украины на чемпионате Европы в Нидерландах? Четвёртое место соответствует уровню нашей сборной или могли выступить лучше?

– Мой ответ будет короток. Команда выступила достойно и сделала себе хороший плацдарм для решения медальных задач в будущем. Видны контуры боеспособного коллектива, который может и должен расти и добиваться поставленного результата. Дальше всё зависит только от самих ребят и тренерского штаба. Я думаю, они уже почувствовали, что могут играть против любого соперника. Ну, и, конечно, очень приятно, что в составе национальной сборной достойно выступили игроки команды ХИТ.