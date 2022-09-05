Евро-2022 U19. Украина одержала вторую подряд победу на групповом этапе

Юношеская сборная Украины по футзалу одержала вторую победу в финальной части Евро-2022. После волевой победы над хорватами вчера наши ребята одолели Румынию еще в одном непростом поединке.

В первом тайме Семенченко дальним ударом открыл счет, однако сразу после перерыва румыны восстановили паритет. Нашим ребятам не удавалось сломить компактную оборону сборной Румынии, но помог стандарт: после наброса Квасний пробил слету в касание между ног оппоненту и вратарю. После этого румыны стали играть в пять полевых, за что почти сразу поплатились, пропустив дальним ударом от Квасния (второй дубль подряд нашего универсала). Уже на кураже Дычук эффектным еще одним дальним выстрелом уже в ворота с голкипером поразил девятку, а Лутай с подбора со средней дистанции забил пятый. Румыны, когда наши ребята уже играли по счёту, смогли в ответ забить ещё раз. Счет мог быть и больше, однако шесть раз за игру каркас ворот приходил на помощь нашему оппоненту.

В последнем поединке группового этапа 7 сентября подопечные Виталия Одегова встретятся с Испанией. Если испанцы сегодня обыграют Хорватию, то Украина досрочно выйдет в полуфинал Евро.

Чемпионат Европы по футзалу среди 19-летних

Румыния – Украина 2:5

Голы: Чог 21, Хейги 34 - Семенченко 9, Квасний 25, Квасний 29, Дичук 29, Лутай 30