Главный тренер футзальной сборной Украины Косенко объявил состав на мартовский сбор

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков, вызванных на ближайший сбор команды. Больше всего представителей у ивано-франковского "Урагана", который делегировал в сборную голкипера и пятерых универсалов.

Вратари: Александр Сухов ("ХИТ"), Юрий Савенко ("Ураган").

Универсалы: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварич, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Сирый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник ("CLUST"), Ярослав Лебедь ("Пяст", Польша).

Учебно-тренировочный сбор команды начнется 28 февраля. На 3 марта запланирована контрольная игра со сборной Польши, а 8 марта состоится матч отбора к ЧМ-2024 против Нидерландов.