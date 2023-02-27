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Главный тренер футзальной сборной Украины Косенко объявил состав на мартовский сбор

Футзал
(1 голосов)

"Желто-синих" ожидает один товарищеский и один официальный матч

Главный тренер футзальной сборной Украины Косенко объявил состав на мартовский сбор

Фото: пресс-служба АФУ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков, вызванных на ближайший сбор команды. Больше всего представителей у ивано-франковского "Урагана", который делегировал в сборную голкипера и пятерых универсалов.

Вратари: Александр Сухов ("ХИТ"), Юрий Савенко ("Ураган").
Универсалы: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварич, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Сирый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник ("CLUST"), Ярослав Лебедь ("Пяст", Польша).

Учебно-тренировочный сбор команды начнется 28 февраля. На 3 марта запланирована контрольная игра со сборной Польши, а 8 марта состоится матч отбора к ЧМ-2024 против Нидерландов.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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