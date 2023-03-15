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Ураган на последних секундах вырывает победу в Clust

Футзал
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Победы фаворитов в перенесенных матчах

Ураган на последних секундах вырывает победу в Clust

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В начале недели были сыграны еще два перенесенных матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В понедельник в матче второго тура четвертого этапа "Ураган" принимал "Clust". Игра подарила поклонникам футзала немало эмоций и завершилась победой команды из Ивано-Франковска - 3:2. В конце первого тайма Микитюк и Терентьев сделали преимущество "Урагана" комфортным. Однако, гости не сдавались и во второй половине встречи сравняли счет. Тем не менее, подопечные Павленко все же нашли в себе силы вырвать победу. На последних секундах забил Игорь Корсун. Эти три очка позволили "Урагану" закрепиться на первом месте в группе.

"Энергия" не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Это была перенесенная игра первого тура четвёртого этапа чемпионата. За львовян забивали: Квасный, Тузь, Целик и Зварыч.

Результаты недели

"Ураган" - "Clust" - 3:2

"Спасатель" – "Энергия" – 1:4

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 19 13 4 2 80 26 54 43
2 "Энергия" (Львов) 18 12 3 3 46 27 19 39
3 "Кардинал-Ровнестандарт" 18 6 5 7 42 42 0 23
4 "Сокол" (Хмельницкий) 17 5 1 11 28 45 -17 16
5 "in.IT" (Львов) 19 4 1 14 24 56 -32 13

Турнирная таблица группа "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" (Киев) 19 14 4 1 72 27 45 46
2 МСК "Харьков" 18 10 3 5 64 59 5 33
3 " Clust" (Киев) 19 9 2 8 54 47 7 29
4 "Черкассыоблэнерго" 19 3 3 13 34 74 -40 12
5 "Спасатель" 20 4 0 16 35 76 -41 12
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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