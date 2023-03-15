Ураган на последних секундах вырывает победу в Clust

В начале недели были сыграны еще два перенесенных матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В понедельник в матче второго тура четвертого этапа "Ураган" принимал "Clust". Игра подарила поклонникам футзала немало эмоций и завершилась победой команды из Ивано-Франковска - 3:2. В конце первого тайма Микитюк и Терентьев сделали преимущество "Урагана" комфортным. Однако, гости не сдавались и во второй половине встречи сравняли счет. Тем не менее, подопечные Павленко все же нашли в себе силы вырвать победу. На последних секундах забил Игорь Корсун. Эти три очка позволили "Урагану" закрепиться на первом месте в группе.

"Энергия" не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Это была перенесенная игра первого тура четвёртого этапа чемпионата. За львовян забивали: Квасный, Тузь, Целик и Зварыч.

Результаты недели

"Ураган" - "Clust" - 3:2

"Спасатель" – "Энергия" – 1:4

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 19 13 4 2 80 26 54 43 2 "Энергия" (Львов) 18 12 3 3 46 27 19 39 3 "Кардинал-Ровнестандарт" 18 6 5 7 42 42 0 23 4 "Сокол" (Хмельницкий) 17 5 1 11 28 45 -17 16 5 "in.IT" (Львов) 19 4 1 14 24 56 -32 13

Турнирная таблица группа "Центр"