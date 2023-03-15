Ураган на последних секундах вырывает победу в Clust
Победы фаворитов в перенесенных матчах
Фото: Ураган
В начале недели были сыграны еще два перенесенных матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
В понедельник в матче второго тура четвертого этапа "Ураган" принимал "Clust". Игра подарила поклонникам футзала немало эмоций и завершилась победой команды из Ивано-Франковска - 3:2. В конце первого тайма Микитюк и Терентьев сделали преимущество "Урагана" комфортным. Однако, гости не сдавались и во второй половине встречи сравняли счет. Тем не менее, подопечные Павленко все же нашли в себе силы вырвать победу. На последних секундах забил Игорь Корсун. Эти три очка позволили "Урагану" закрепиться на первом месте в группе.
"Энергия" не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Это была перенесенная игра первого тура четвёртого этапа чемпионата. За львовян забивали: Квасный, Тузь, Целик и Зварыч.
Результаты недели
"Ураган" - "Clust" - 3:2
"Спасатель" – "Энергия" – 1:4
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|19
|13
|4
|2
|80
|26
|54
|43
|2
|"Энергия" (Львов)
|18
|12
|3
|3
|46
|27
|19
|39
|3
|"Кардинал-Ровнестандарт"
|18
|6
|5
|7
|42
|42
|0
|23
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|17
|5
|1
|11
|28
|45
|-17
|16
|5
|"in.IT" (Львов)
|19
|4
|1
|14
|24
|56
|-32
|13
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ" (Киев)
|19
|14
|4
|1
|72
|27
|45
|46
|2
|МСК "Харьков"
|18
|10
|3
|5
|64
|59
|5
|33
|3
|" Clust" (Киев)
|19
|9
|2
|8
|54
|47
|7
|29
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|19
|3
|3
|13
|34
|74
|-40
|12
|5
|"Спасатель"
|20
|4
|0
|16
|35
|76
|-41
|12
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