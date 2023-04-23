Ураган в третьем матче серии переигрывает Спасатель и выходит в полуфинал
Определились полуфиналисты
Фото: Ураган
В эти выходные были сыграны ответные матчи 1/4 финала плей-офф VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр.
"Энергия" без особых проблем обыграла МСК "Харьков" – 2:0. За хозяев забивали Буньо и Цилык. Также с легкостью разобрались со своими оппонентами "ХИТ" и "Ураган". Киевляне разгромили "Сокол" – 4:0, а коллектив из Ивано-Франковска уничтожил "Спасатель" – 7:2. За "Ураган" четыре мяча забил Николай Микитюк. Благодаря этой победе результат в серии стал ничейным, потому в воскресенье командам пришлось сыграть решающий матч. "Ураган" одержал еще одну уверенную победу – 4:0.
В напряженном и интригующем матче "Кардинал-Ровностандарт" обыграл "Clust" - 3:2. Отметим дубль Михаила Волянюка.
Результаты четвертьфиналов
"Энергия" – МСК "Харьков" 2:0
"ХИТ" - "Сокол" 4:0
"Clust" - "Кардинал-Ровностандарт" 2:3
"Ураган" – "Спасатель" 7:2
"Ураган" - "Спасатель" 4:0
Таким образом, в полуфиналы вышли: "Ураган", "Энергия", "Кардинал-Ровностандарт" и "ХИТ".
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