Кардинал-Ровностандарт впервые в истории выигрывает Кубок Украины

Сегодня определился победитель Кубка Украины по футзалу. В финальном матче встречались "ХИТ" и "Кардинал-Ровностандарт". Для киевского клуба "ХИТ" текущий финал стал уже шестым в истории, но еще ни разу столичный коллектив не поднимал над головой этот трофей. "Кардинал" имеет в своем активе один выход в решающий матч Кубка, который он также проиграл.

Отметим, что в полуфинале "Кардинал-Ровностандарт" в серии пенальти обыграл "Энергию" (4:2). Основное время завершилось вничью 1:1. А "ХИТ" просто уничтожил "Спасатель" – 8:1.

В финальном противостоянии судьба победителя также решалась в серии пенальти. Основное время завершилось вничью - 1:1, но в серии пенальти снова свое мастерство продемонстрировали футзалисты "Кардинал-Ровностандарт" - 5:4. Таким образом, коллектив из Ровно впервые в истории выигрывает Кубок Украины.

Футзал. Кубок Украины

30 апреля. Начало в 14:00

"Кардинал-Ровностандарт" (Ровно) - "ХИТ" (Киев) 1:1 (5:4, пенальти)