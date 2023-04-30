Кардинал-Ровностандарт впервые в истории выигрывает Кубок Украины
Историческое достижение для коллектива из Ровно
Фото: Асоціація футзалу України
Сегодня определился победитель Кубка Украины по футзалу. В финальном матче встречались "ХИТ" и "Кардинал-Ровностандарт". Для киевского клуба "ХИТ" текущий финал стал уже шестым в истории, но еще ни разу столичный коллектив не поднимал над головой этот трофей. "Кардинал" имеет в своем активе один выход в решающий матч Кубка, который он также проиграл.
Отметим, что в полуфинале "Кардинал-Ровностандарт" в серии пенальти обыграл "Энергию" (4:2). Основное время завершилось вничью 1:1. А "ХИТ" просто уничтожил "Спасатель" – 8:1.
В финальном противостоянии судьба победителя также решалась в серии пенальти. Основное время завершилось вничью - 1:1, но в серии пенальти снова свое мастерство продемонстрировали футзалисты "Кардинал-Ровностандарт" - 5:4. Таким образом, коллектив из Ровно впервые в истории выигрывает Кубок Украины.
Футзал. Кубок Украины
30 апреля. Начало в 14:00
"Кардинал-Ровностандарт" (Ровно) - "ХИТ" (Киев) 1:1 (5:4, пенальти)
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