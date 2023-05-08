Две уверенные победы Урагана, ничейный результат в серии Энергии и ХИТа

В минувшие выходные были сыграны полуфинальные матчи VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр. Отметим, что в финал выйдут команды, которые будут сильнее в серии до трех побед.

В двух матчах "Урагана" и "Кардинал-Ровностандарта" не было интриги. Коллектив из Ивано-Франковска дважды уверенно выиграл и ведет в серии 2:0. Первая игра завершилась со счетом 4:1, а вторая со счетом 5:3. Теперь серия переезжает в Ровно, где команды сыграют 13 мая, а при необходимости и на следующий день.

А вот в противостоянии "Энергии" и "ХИТа" еще ничего не решено. Первую игру выиграли киевляне – 4:3, а вот на следующий день победу праздновали львовяне – 3:2. Таким образом, счет в серии 1:1.

Результаты первых полуфинальных матчей

"Ураган" - "Кардинал-Ровностандарт" 4:1

"Ураган" - "Кардинал-Ровностандарт" 5:3

"ХИТ" - "Энергия" 4:3

"ХИТ" - "Энергия" 2:3