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Две уверенные победы Урагана, ничейный результат в серии Энергии и ХИТа

Футзал
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Результаты полуфинальных матчей

Две уверенные победы Урагана, ничейный результат в серии Энергии и ХИТа

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В минувшие выходные были сыграны полуфинальные матчи VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр. Отметим, что в финал выйдут команды, которые будут сильнее в серии до трех побед.

В двух матчах "Урагана" и "Кардинал-Ровностандарта" не было интриги. Коллектив из Ивано-Франковска дважды уверенно выиграл и ведет в серии 2:0. Первая игра завершилась со счетом 4:1, а вторая со счетом 5:3. Теперь серия переезжает в Ровно, где команды сыграют 13 мая, а при необходимости и на следующий день.

А вот в противостоянии "Энергии" и "ХИТа" еще ничего не решено. Первую игру выиграли киевляне – 4:3, а вот на следующий день победу праздновали львовяне – 3:2. Таким образом, счет в серии 1:1.

Результаты первых полуфинальных матчей

"Ураган" - "Кардинал-Ровностандарт" 4:1

"Ураган" - "Кардинал-Ровностандарт" 5:3

"ХИТ" - "Энергия" 4:3

"ХИТ" - "Энергия" 2:3

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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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