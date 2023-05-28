Кардинал-Ровностандарт выигрывает бронзу, чемпион определится в последнем пятом матче

В эти выходные мог определиться победитель нынешнего чемпионата, а также обладатель бронзы. Вашему вниманию результаты противостояний.

"Энергия" в первом матче по пенальти обыграла "Кардинал-Ровностандарт" и уже в субботу могла завоевать бронзу. Однако, энергетики минимально уступили (1:2). Победный мяч футзалисты "Кардинал-Ровностандарта" забили на 39-й минуте. Контратаку гостей успешно завершил Евгений Ланко. Таким образом, победитель в серии опредилялся в третьей игре.

Сегодня довольно неожиданно коллектив из Ровно такжепобедил – 2:1. Тем самым "Кардинал-Ровностандарт" побеждает в серии. Результат в финальной серии к этим выходным был ничейным.

В субботу "ХИТ" одержал победу и вышел вперед в серии - 2:0. Забивали Педяш и Жук. Тем не менее, сегодня коллектив из Ивано-Франковска не оставил шансов своим соперникам – 7:4. Стоит отметить дубль Николая Микитюка. Таким образом победитель нынешнего сезона определится в решающем пятом матче.

Результаты недели

"Энергия" - "Кардинал-Ровностандарт" 1:2

"Энергия" - "Кардинал-Ровностандарт" 0:2

"ХИТ" - "Ураган" 2:0

"ХИТ" - "Ураган" 4:7