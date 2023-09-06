Футзал. Сборная Украины U-19 обыграла Финляндию и вышла в полуфинал Евро-2023
Наша команда вышла из группы
uefa.com
Юношеская сборная Украины по футзалу на Евро-2023, который проходит в Хорватии, сыграла свой заключительный матч 3-го тура группового раунда против Финляндии.
После поражения от Италии (1:2) и победы над Словенией (4:2) успех в матче с Финляндией выводил нашу команду в полуфинал.
Поединок прилучился зрелищным и богатым на голы и проходил с преимуществом украинской команды.
Первый тайм закончился 4:3 в пользу нашей команды, а вторая половина матча – со счетом 3:1. Итоговый счет – 7:4 в пользу сборной Украины.
Завоевав три очка, украинцы гарантировали себе выход из группы. Итоговая позиция сине-желтых зависит от результата поединка Словения - Италия. Свой полуфинальный матч наши ребята проведут 8 сентября.
Украина - Финляндия 7:4
Голы: Сницаренко (6, 6), Рыбицкий (7, 12, 21), Пелецкий (23), Скибчик (28) - Ниемеля (5), Пелтола (8), Сюлла (19), Тайпале (32).
Украина: Дяченко - Рыбицкий, Федик, Малиновский, Скибчик; Белимов, Рафальский, Приходько, Татумирак, Ткаченко, Елишев, Сницаренко, Тютюрай, Пелецкий.
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