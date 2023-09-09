Футзал. Дебютная победа Энергии, Ураган теряет очки
Интригующий тур
Фото: СК Енергія
На этой неделе были сыграны матчи третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и "Спасателем" была перенесена.
Наконец-то свою дебютную победу в сезоне одержала "Энергия", которая считается одной из главных фаворитов сезона. Коллектив из Львова в напряженном матче обыграл МСК "Харьков" – 3:2.
В центральном и наиболее интригующем матче третьего тура "Aurora-CLUST" обыграла "Ураган" - 3:2. Отметим дубль Владислава Моспана.
"ХИТ" в напряженном поединке не смог обыграть "Сокол" - 2:2. Для гостей это первая потеря зачетных пунктов в сезоне.
В еще одном матче тура киевский "SkyUP" обыграл львовский "in.IT" - 3:1.
Результаты третьего тура
МСК "Харьков" – "Энергия" 2:3
"Сокол" – "ХИТ" 2:2
"Aurora-CLUST" - "Ураган" 3:2
"SkyUP" - "in.IT" 3:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|3
|2
|1
|0
|12
|4
|8
|7
|2
|"Ураган"
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|3
|"Сокол"
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|1
|5
|4
|"Аврора-КЛАСТ"
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|5
|"Энергия"
|3
|1
|1
|1
|6
|7
|-1
|4
|6
|"SkyUP"
|3
|1
|1
|1
|5
|8
|-3
|4
|7
|"in.IT"
|3
|0
|1
|2
|3
|6
|-3
|1
|8
|"Спасатель"
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|9
|"Кардинал-Ровно"
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|МСК "Харьков"
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
|0
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