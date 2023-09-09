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Футзал. Дебютная победа Энергии, Ураган теряет очки

Футзал
(1 голосов)

Интригующий тур

Футзал. Дебютная победа Энергии, Ураган теряет очки

Фото: СК Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны матчи третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и "Спасателем" была перенесена.

Наконец-то свою дебютную победу в сезоне одержала "Энергия", которая считается одной из главных фаворитов сезона. Коллектив из Львова в напряженном матче обыграл МСК "Харьков" – 3:2.

В центральном и наиболее интригующем матче третьего тура "Aurora-CLUST" обыграла "Ураган" - 3:2. Отметим дубль Владислава Моспана.

"ХИТ" в напряженном поединке не смог обыграть "Сокол" - 2:2. Для гостей это первая потеря зачетных пунктов в сезоне.

В еще одном матче тура киевский "SkyUP" обыграл львовский "in.IT" - 3:1.

Результаты третьего тура

МСК "Харьков" – "Энергия" 2:3

"Сокол" – "ХИТ" 2:2

"Aurora-CLUST" - "Ураган" 3:2

"SkyUP" - "in.IT" 3:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 3 2 1 0 12 4 8 7
2 "Ураган" 3 2 0 1 10 4 6 6
3 "Сокол" 3 1 2 0 6 5 1 5
4 "Аврора-КЛАСТ" 2 1 1 0 5 4 1 4
5 "Энергия" 3 1 1 1 6 7 -1 4
6 "SkyUP" 3 1 1 1 5 8 -3 4
7 "in.IT" 3 0 1 2 3 6 -3 1
8 "Спасатель" 2 0 1 1 2 6 -4 1
9 "Кардинал-Ровно" 0 0 0 0 0 0 0 0
10 МСК "Харьков" 2 0 0 2 3 8 -5 0
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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