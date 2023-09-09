Футзал. Дебютная победа Энергии, Ураган теряет очки

На этой неделе были сыграны матчи третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Игра между "Кардинал-Ровно" и "Спасателем" была перенесена.

Наконец-то свою дебютную победу в сезоне одержала "Энергия", которая считается одной из главных фаворитов сезона. Коллектив из Львова в напряженном матче обыграл МСК "Харьков" – 3:2.

В центральном и наиболее интригующем матче третьего тура "Aurora-CLUST" обыграла "Ураган" - 3:2. Отметим дубль Владислава Моспана.

"ХИТ" в напряженном поединке не смог обыграть "Сокол" - 2:2. Для гостей это первая потеря зачетных пунктов в сезоне.

В еще одном матче тура киевский "SkyUP" обыграл львовский "in.IT" - 3:1.

Результаты третьего тура

МСК "Харьков" – "Энергия" 2:3

"Сокол" – "ХИТ" 2:2

"Aurora-CLUST" - "Ураган" 3:2

"SkyUP" - "in.IT" 3:1

Турнирная таблица