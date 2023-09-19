Украина – Польша. Анонс и прогноз матча отбора к ЧМ-2024 среди футзальных сборных
Продолжаем борьбу за поездку на Чемпионат мира
Фото: Асоціафія футзалу України
Подопечные Косенко сыграют сыграют свой второй матч в рамках отбора к ЧМ-2024. Соперником "сине-желтых" станет сборная Польши. Напомним, что украинцы на прошлой неделе уничтожили бельгийцев – 10:2, а поляки уступили сербам – 1:2. Таким образом, Украина благодаря лучшей разнице голов вышла на промежуточное первое место.
Украина - Польша
Квалификация на Чемпионат Мира. Второй тур
20.09.2023. 19:00
Трансляция - Мегого Футбол-1
Интернет-трансляция – YouTube-канал MEGOGO SPORT
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Сборная Польши по футзалу
Поляки в прошлую пятницу впервые за шесть матчей уступили. В напряженной борьбе эта сборная уступила сербам – 1:2. Стоит отметить, что у Польши в июне было четыре победы в контрольных играх, но нужно учитывать уровень соперников. Поляки трижды обыграли Швецию, а также не оставили шансов Сан-Марино – 9:0. Особое внимание нашим ребятам следует обратить на 32-летнего Томаша Лутецки, отличившегося в воротах сборной Сербии. Недооценивать этого неуступчивого соперника нам точно не стоит. Поляки стараются играть агрессивно, не давая оппоненту спокойно начинать свои атаки. В прошлом матче поляки 34 раза пробивали по воротам и из них 15 в створ попали. Легко нашим защитникам и голкиперу не будет.
Сборная Украины по футзалу
Подопечные Косенко порадовали результативным футболом в противостоянии с Бельгией – 10:2. Наши соперники в большинстве игровых эпизодах не знали, что делать. Агрессивная, быстрая и комбинационная игра принесла результат, который, безусловно, запомнится надолго. Даниил Абакшин отличился хет-триком за шесть минут. Даниил признался, что для него это самый быстрый хет-трик в карьере. Наши футзалисты в интервью отмечали, что они соскучились по матчам сборной и это было заметно на паркете. Прессинг по всей площадке заставил бельгийцев ошибаться раз за разом. Голы были на любой вкус. С лучшей стороны показал себя Назар Швед, который в дебютном матче за сборную забил. Важно, что ребята не теряли концентрацию даже при разгромном счете и продолжали давить на защиту оппонентов.
История противостояний
Команды в марте встречались в контрольном матче. Тогда украинцы не оставили шансов своему сопернику – 4:1. В новейшей истории это пока единственное противостояние сборных Украины и Польши.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз матча Украина - Польша
Учитывая матчи первого тура, подопечные Косенко считаются фаворитами противостояния. Однако недооценивать соперников не стоит, ведь полякам уже некуда отступать. Украинцы должны сыграть на максимум своих возможностей, чтобы набрать три очка. Ожидаем, что "сине-желтые" смогут добиться желаемого результата. Прогноз - победа Украины с форой минус 2 (1,99).
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