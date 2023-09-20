Украина – Польша 2:3. С небес спустились на землю

Сегодня подопечные Александра Косенко сыграли свой второй матч элит-раунда квалификации чемпионата мира, в котором встречались со сборной Польши. Игра проходила в городе Береттьоуйфалу (Венгрия) на арене "Пальфи Иштван Рендезвенничернок". Напомним, что в пятницу украинцы уничтожили сборную Бельгию – 10:2.

В первом тайме была напряженная и конкурентная борьба. На одиннадцатой минуте после передачи Шотурмы мощно под перекладину пробил Корсун – 1:0. Через две минуты Чернявский прострелил из аута, а Педяш пробил мимо голкипера – 2:0. Однако поляки усилиями Крезеля почти сразу смогли сократить отставание в счете и вернуть интригу в матч. На последних секундах тайма мяч после удара Каньевски пролетел между ног Цыпуна – 2:2. Досадная ошибка нашего голкипера...

Во второй половине встречи украинцы прогнозируемо владели инициативой, но воплотить свое преимущество в забитый мяч никак не удавалось. Стоит отметить не ошибавшегося Михаила Калужу. Неожиданно поляки вышли вперед после розыгрыша углового. Мощно в дальний угол пробил Михал Марек – 2:3.

В итоге, поражение сборной Украины. Вратарь соперников поймал кураж.

Квалификация ЧМ-2024. Элит-раунд. Группа В. 2-й тур.

Украина – Польша 2:3

Голы: Корсун (11), Педяш (13) - Крезель (13), Каньевски (20), Марек (34)

Украина (склад): Цыпун, Швед, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Мельник, Жук, Чернявский, Абакшин, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертаний, Савенко

Польша (склад): Калужа, Скьепко, Заставник, Лютецкий, Крезель, Кубик, Мадзенг, Сендлевски, Каньевски, Лещак, Мровец, Марек, Жадурски, Наврат