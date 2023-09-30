Футзал. Сенсация в Хмельницком, ХИТ спасся на последних секундах

Были сыграны матчи пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Ураган" на выезде не оставил шансов МСК "Харьков" - 7:1. Отметим дубль одного из лидеров "Урагана" Артема Фаренюка.

Ожидалось, что "Энергия" сможет набрать три очка в противостоянии с "Соколом", но не так получилось, как предполагалось. Матч завершился победой коллектива из Хмельницкого – 3:0. "Aurora-CLUST" в результативной игре обыграла "Спасатель" – 4:2.

"Кардинал-Ровностандарт" на выезде в напряженном противостоянии переиграл "SkyUP" - 2:1. С таким же счетом "ХИТ" обыграл "in.IT". Отметим, что киевляне свои два гола забили на последней минуте.

Результаты пятого тура

МСК "Харьков" - "Ураган" - 1:7

"Сокол" - "Энергия" - 3:0

"Aurora-CLUST" - "Спасатель" - 4:2

"Кардинал-Ровностандарт" - "SkyUP" - 2:1

"in.IT" - "ХИТ" - 1:2

Турнирная таблица