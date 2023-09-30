Футзал. Сенсация в Хмельницком, ХИТ спасся на последних секундах
Результативный и интересный тур
Фото: ХІТ
Были сыграны матчи пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче тура "Ураган" на выезде не оставил шансов МСК "Харьков" - 7:1. Отметим дубль одного из лидеров "Урагана" Артема Фаренюка.
Ожидалось, что "Энергия" сможет набрать три очка в противостоянии с "Соколом", но не так получилось, как предполагалось. Матч завершился победой коллектива из Хмельницкого – 3:0. "Aurora-CLUST" в результативной игре обыграла "Спасатель" – 4:2.
"Кардинал-Ровностандарт" на выезде в напряженном противостоянии переиграл "SkyUP" - 2:1. С таким же счетом "ХИТ" обыграл "in.IT". Отметим, что киевляне свои два гола забили на последней минуте.
Результаты пятого тура
МСК "Харьков" - "Ураган" - 1:7
"Сокол" - "Энергия" - 3:0
"Aurora-CLUST" - "Спасатель" - 4:2
"Кардинал-Ровностандарт" - "SkyUP" - 2:1
"in.IT" - "ХИТ" - 1:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ"
|5
|4
|1
|0
|19
|6
|13
|13
|2
|"Ураган"
|5
|4
|0
|1
|26
|6
|20
|12
|3
|"Сокол"
|5
|3
|2
|0
|13
|5
|8
|11
|4
|"Aurora-CLUST"
|4
|3
|1
|0
|16
|8
|8
|10
|5
|"Энергия"
|5
|2
|1
|2
|9
|12
|-3
|7
|6
|"SkyUP"
|5
|1
|1
|3
|7
|15
|-8
|4
|7
|"Кардинал-Ровно"
|2
|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|3
|8
|"Спасатель"
|4
|0
|1
|3
|6
|13
|-7
|1
|9
|"in.IT"
|5
|0
|1
|4
|5
|17
|-12
|1
|10
|МСК "Харьков"
|4
|0
|0
|4
|6
|22
|-16
|0
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