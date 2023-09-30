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Футзал. Сенсация в Хмельницком, ХИТ спасся на последних секундах

Футзал
(1 голосов)

Результативный и интересный тур

Футзал. Сенсация в Хмельницком, ХИТ спасся на последних секундах

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи пятого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Ураган" на выезде не оставил шансов МСК "Харьков" - 7:1. Отметим дубль одного из лидеров "Урагана" Артема Фаренюка.

Ожидалось, что "Энергия" сможет набрать три очка в противостоянии с "Соколом", но не так получилось, как предполагалось. Матч завершился победой коллектива из Хмельницкого – 3:0. "Aurora-CLUST" в результативной игре обыграла "Спасатель" – 4:2.

"Кардинал-Ровностандарт" на выезде в напряженном противостоянии переиграл "SkyUP" - 2:1. С таким же счетом "ХИТ" обыграл "in.IT". Отметим, что киевляне свои два гола забили на последней минуте.

Результаты пятого тура

МСК "Харьков" - "Ураган" - 1:7

"Сокол" - "Энергия" - 3:0

"Aurora-CLUST" - "Спасатель" - 4:2

"Кардинал-Ровностандарт" - "SkyUP" - 2:1

"in.IT" - "ХИТ" - 1:2

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" 5 4 1 0 19 6 13 13
2 "Ураган" 5 4 0 1 26 6 20 12
3 "Сокол" 5 3 2 0 13 5 8 11
4 "Aurora-CLUST" 4 3 1 0 16 8 8 10
5 "Энергия" 5 2 1 2 9 12 -3 7
6 "SkyUP" 5 1 1 3 7 15 -8 4
7 "Кардинал-Ровно" 2 1 0 1 2 5 -3 3
8 "Спасатель" 4 0 1 3 6 13 -7 1
9 "in.IT" 5 0 1 4 5 17 -12 1
10 МСК "Харьков" 4 0 0 4 6 22 -16 0
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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