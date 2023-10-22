Футзал. Десять голов Урагана, уверенная победа Энергии
Не были сыграны все матчи
Фото: СК Енергія
На выходных состоялся седьмой тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Игра киевским "ХИТом" и "Кардиналом" из Ровно перенесена из-за участия столичной команды в Лиге чемпионов.
В стартовом матче тура "Харьков" на выезде обыграл "Сокол" - 2:1. Победу харьковчанам на 39-й минуте принес Сергей Топчий. Таким образом, для "Харькова" это третья в сезоне победа. "Aurora-Clust" не оставила шансов "SkyUP" - 4:0. Забивали Боргун, Завертаный, Сагайдачный и Школьный.
В результативном противостоянии "Энергия" разгромила "in.IT" – 5:2. "Энергия" уже четырежды побеждает во львовском дерби. В прошлом сезоне "Энергия" трижды победила "айтишников" - сначала 7:1, а впоследствии в двух встречах зафиксировали 3:1 в пользу энергетиков.
В еще одном матче тура "Ураган" уничтожил "Спасатель" – 10:0. Отметим хет-трик Корсуна.
Результаты седьмого тура
"Сокол" – "Харьков" 1:2
"in.IT" - "Энергия" 2:5
"SkyUP" - "Aurora-Clust" 0:4
"Спасатель" - "Ураган" 0:10
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|"Aurora-Clust"
|6
|5
|1
|0
|23
|9
|16
|2
|"Ураган"
|7
|5
|1
|1
|38
|8
|16
|3
|"ХИТ"
|6
|4
|2
|0
|21
|8
|14
|4
|"Энергия"
|7
|4
|1
|2
|16
|14
|13
|5
|"Сокол"
|7
|3
|2
|2
|15
|10
|11
|6
|МСК "Харьков"
|7
|3
|0
|4
|20
|25
|9
|7
|"Кардинал-Ровно"
|4
|2
|0
|2
|4
|11
|6
|8
|"SkyUP"
|7
|1
|1
|5
|7
|21
|4
|9
|"in.IT"
|7
|0
|1
|6
|7
|24
|1
|10
|"Спасатель"
|6
|0
|1
|5
|8
|29
|1
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