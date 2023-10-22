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Футзал. Десять голов Урагана, уверенная победа Энергии

Футзал
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Не были сыграны все матчи

Футзал. Десять голов Урагана, уверенная победа Энергии

Фото: СК Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На выходных состоялся седьмой тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Игра киевским "ХИТом" и "Кардиналом" из Ровно перенесена из-за участия столичной команды в Лиге чемпионов.

В стартовом матче тура "Харьков" на выезде обыграл "Сокол" - 2:1. Победу харьковчанам на 39-й минуте принес Сергей Топчий. Таким образом, для "Харькова" это третья в сезоне победа. "Aurora-Clust" не оставила шансов "SkyUP" - 4:0. Забивали Боргун, Завертаный, Сагайдачный и Школьный.

В результативном противостоянии "Энергия" разгромила "in.IT" – 5:2. "Энергия" уже четырежды побеждает во львовском дерби. В прошлом сезоне "Энергия" трижды победила "айтишников" - сначала 7:1, а впоследствии в двух встречах зафиксировали 3:1 в пользу энергетиков.

В еще одном матче тура "Ураган" уничтожил "Спасатель" – 10:0. Отметим хет-трик Корсуна.

Результаты седьмого тура

"Сокол" – "Харьков" 1:2

"in.IT" - "Энергия" 2:5

"SkyUP" - "Aurora-Clust" 0:4

"Спасатель" - "Ураган" 0:10

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П О
1 "Aurora-Clust" 6 5 1 0 23 9 16
2 "Ураган" 7 5 1 1 38 8 16
3 "ХИТ" 6 4 2 0 21 8 14
4 "Энергия" 7 4 1 2 16 14 13
5 "Сокол" 7 3 2 2 15 10 11
6 МСК "Харьков" 7 3 0 4 20 25 9
7 "Кардинал-Ровно" 4 2 0 2 4 11 6
8 "SkyUP" 7 1 1 5 7 21 4
9 "in.IT" 7 0 1 6 7 24 1
10 "Спасатель" 6 0 1 5 8 29 1
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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