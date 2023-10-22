Футзал. Десять голов Урагана, уверенная победа Энергии

На выходных состоялся седьмой тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Игра киевским "ХИТом" и "Кардиналом" из Ровно перенесена из-за участия столичной команды в Лиге чемпионов.

В стартовом матче тура "Харьков" на выезде обыграл "Сокол" - 2:1. Победу харьковчанам на 39-й минуте принес Сергей Топчий. Таким образом, для "Харькова" это третья в сезоне победа. "Aurora-Clust" не оставила шансов "SkyUP" - 4:0. Забивали Боргун, Завертаный, Сагайдачный и Школьный.

В результативном противостоянии "Энергия" разгромила "in.IT" – 5:2. "Энергия" уже четырежды побеждает во львовском дерби. В прошлом сезоне "Энергия" трижды победила "айтишников" - сначала 7:1, а впоследствии в двух встречах зафиксировали 3:1 в пользу энергетиков.

В еще одном матче тура "Ураган" уничтожил "Спасатель" – 10:0. Отметим хет-трик Корсуна.

Результаты седьмого тура

"Сокол" – "Харьков" 1:2

"in.IT" - "Энергия" 2:5

"SkyUP" - "Aurora-Clust" 0:4

"Спасатель" - "Ураган" 0:10

Турнирная таблица