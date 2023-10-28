Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust
Не все матчи были сыграны
Фото: Aurora-Clust
Состоялся восьмой тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Игра киевским "ХИТом" и львовской "Энергией" перенесена из-за участия столичной команды в Лиге чемпионов.
В стартовом матче тура "Aurora-Clust" прогнозированно не оставила шансов "in.IT" – 6:2. Отметим хет-трик Максима Литвинова. "Ураган" без особых проблем победил "Кардинал-Ровно" – 2:0. Забивали игроки сборной Украины Фаренюк и Шотурма.
"Сокол" на выезде в результативном матче обыграл "Спасатель" – 4:2. Поединок между МСК "Харьков" и "SkyUp Futsal" не состоялся из-за воздушной тревоги.
Результаты восьмого тура
"Aurora-Clust" - "in.IT" 6:2
"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 2:0
"Спасатель" - "Сокол" 2:4
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