Футзал. Возвращение ХИТа, гол голкипера МСК Харьков
Снова не все матчи были сыграны
Фото: МСК Харків
Состоялся девятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Вернулся в чемпионат киевский "ХИТ", пропускавший матчи прошлых туров из-за участия в Лиге чемпионов.
Игра между "Ураганом" и "Соколом" была перенесена на более поздний срок. В связи с длительной воздушной тревогой матч был остановлен на 17 минуте со счетом 2-0 в пользу ивано-франковцев. Решение об отмене матча и переносе игры было принято делегатом АФУ по письменному согласию представителей клубов.
Также из-за воздушной тревоги перенесли противостояние между "Кардинал-Ровно" и "Энергией". Дата проведения поединка будет известна впоследствии.
МСК "Харьков" на последней минуте вырвал победу "in.IT". Победу харьковчанам принес голкипер Андрей Остриков – 2:1.
"SkyUp Futsal" разгромил "Спасатель" – 6:1. Отметим дубль Игоря Салтанова.
В еще одном матче тура "ХИТ" и "Aurora-Clust" сыграли внчиью - 2:2.
Результаты девятого тура
"in.IT" - МСК "Харьков" 1:2
"SkyUp Futsal" - "Спасатель" 6:1
"ХИТ" - "Aurora-Clust" 2:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|"Aurora-Clust"
|8
|6
|2
|0
|31
|13
|20
|2
|"Ураган"
|8
|6
|1
|1
|40
|8
|19
|3
|"ХИТ"
|7
|4
|3
|0
|23
|10
|15
|4
|"Сокол"
|8
|4
|2
|2
|19
|12
|14
|5
|"Энергия"
|7
|4
|1
|2
|16
|14
|13
|6
|"Харьков"
|8
|4
|0
|4
|22
|26
|12
|7
|"SkyUP"
|8
|2
|1
|5
|13
|22
|7
|8
|"Кардинал-Ровно"
|5
|2
|0
|3
|4
|13
|6
|9
|"in.IT"
|9
|0
|1
|8
|10
|32
|1
|10
|"Спасатель"
|7
|0
|1
|6
|11
|39
|1