Футзал. Возвращение ХИТа, гол голкипера МСК Харьков

Состоялся девятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Вернулся в чемпионат киевский "ХИТ", пропускавший матчи прошлых туров из-за участия в Лиге чемпионов.

Игра между "Ураганом" и "Соколом" была перенесена на более поздний срок. В связи с длительной воздушной тревогой матч был остановлен на 17 минуте со счетом 2-0 в пользу ивано-франковцев. Решение об отмене матча и переносе игры было принято делегатом АФУ по письменному согласию представителей клубов.

Также из-за воздушной тревоги перенесли противостояние между "Кардинал-Ровно" и "Энергией". Дата проведения поединка будет известна впоследствии.

МСК "Харьков" на последней минуте вырвал победу "in.IT". Победу харьковчанам принес голкипер Андрей Остриков – 2:1.

"SkyUp Futsal" разгромил "Спасатель" – 6:1. Отметим дубль Игоря Салтанова.

В еще одном матче тура "ХИТ" и "Aurora-Clust" сыграли внчиью - 2:2.

Результаты девятого тура

"in.IT" - МСК "Харьков" 1:2

"SkyUp Futsal" - "Спасатель" 6:1

"ХИТ" - "Aurora-Clust" 2:2

Турнирная таблица