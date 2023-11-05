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Футзал. Возвращение ХИТа, гол голкипера МСК Харьков

Футзал

Снова не все матчи были сыграны

Футзал. Возвращение ХИТа, гол голкипера МСК Харьков

Фото: МСК Харків

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
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Новина українською

Состоялся девятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Вернулся в чемпионат киевский "ХИТ", пропускавший матчи прошлых туров из-за участия в Лиге чемпионов.

Игра между "Ураганом" и "Соколом" была перенесена на более поздний срок. В связи с длительной воздушной тревогой матч был остановлен на 17 минуте со счетом 2-0 в пользу ивано-франковцев. Решение об отмене матча и переносе игры было принято делегатом АФУ по письменному согласию представителей клубов.

Также из-за воздушной тревоги перенесли противостояние между "Кардинал-Ровно" и "Энергией". Дата проведения поединка будет известна впоследствии.

МСК "Харьков" на последней минуте вырвал победу "in.IT". Победу харьковчанам принес голкипер Андрей Остриков – 2:1.

"SkyUp Futsal" разгромил "Спасатель" – 6:1. Отметим дубль Игоря Салтанова.

В еще одном матче тура "ХИТ" и "Aurora-Clust" сыграли внчиью - 2:2.

Результаты девятого тура

"in.IT" - МСК "Харьков" 1:2

"SkyUp Futsal" - "Спасатель" 6:1

"ХИТ" - "Aurora-Clust" 2:2

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П О
1 "Aurora-Clust" 8 6 2 0 31 13 20
2 "Ураган" 8 6 1 1 40 8 19
3 "ХИТ" 7 4 3 0 23 10 15
4 "Сокол" 8 4 2 2 19 12 14
5 "Энергия" 7 4 1 2 16 14 13
6 "Харьков" 8 4 0 4 22 26 12
7 "SkyUP" 8 2 1 5 13 22 7
8 "Кардинал-Ровно" 5 2 0 3 4 13 6
9 "in.IT" 9 0 1 8 10 32 1
10 "Спасатель" 7 0 1 6 11 39 1
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