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Футзал. Разгромная победа ХИТа, центральный матч тура перенесли

Футзал

Стартовал второй круг

Футзал. Разгромная победа ХИТа, центральный матч тура перенесли

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Состоялся десятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. К сожалению, из-за длительной воздушной тревоги не все матчи были сыграны.

В стартовом матче второго круга "SkyUP" уступил "Соколу" - 2:4. Отметим дубль Владислава Первеева. "ХИТ" не оставил шансов МСК "Харьков" – 5:1. Дублем отличился Александр Педяш.

"in.IT" в результативном на напряженном матче сыграл вничью с "Спасателем" – 2:2. Ничью "Спасателю" на последней минуте принес гол Зеленкевича.

К сожалению, центральный матч тура между "Ураганом" на "Энергию" сегодня не сыграли. Из-за длительной воздушной тревоги было принято решение перенести матч. Такая же участь ожидала и противостояния "Aurora-Clust" и "Кардинал-Ровно".

Результаты десятого тура

"ХИТ" – "Харьков" 5:1

"SkyUP" - "Сокол" 2:4

"in.IT" - "Спасатель" 2:2

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Aurora-Clust" 8 6 2 0 31 13 18 20
2 "Ураган" 8 6 1 1 40 8 32 19
3 "ХИТ" 8 5 3 0 28 11 17 18
4 "Сокол" 9 5 2 2 23 14 9 17
5 "Энергия" 7 4 1 2 16 14 2 13
6 "Харьков" 9 4 0 5 23 31 -8 12
7 "SkyUP" 9 2 1 6 15 26 -11 7
8 "Кардинал-Ровно" 5 2 0 3 4 13 -9 6
9 "in.IT" 10 0 2 8 12 34 -22 2
10 "Спасатель" 8 0 2 6 13 41 -28 2
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