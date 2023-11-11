Футзал. Разгромная победа ХИТа, центральный матч тура перенесли
Стартовал второй круг
Фото: ХІТ
Состоялся десятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. К сожалению, из-за длительной воздушной тревоги не все матчи были сыграны.
В стартовом матче второго круга "SkyUP" уступил "Соколу" - 2:4. Отметим дубль Владислава Первеева. "ХИТ" не оставил шансов МСК "Харьков" – 5:1. Дублем отличился Александр Педяш.
"in.IT" в результативном на напряженном матче сыграл вничью с "Спасателем" – 2:2. Ничью "Спасателю" на последней минуте принес гол Зеленкевича.
К сожалению, центральный матч тура между "Ураганом" на "Энергию" сегодня не сыграли. Из-за длительной воздушной тревоги было принято решение перенести матч. Такая же участь ожидала и противостояния "Aurora-Clust" и "Кардинал-Ровно".
Результаты десятого тура
"ХИТ" – "Харьков" 5:1
"SkyUP" - "Сокол" 2:4
"in.IT" - "Спасатель" 2:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Aurora-Clust"
|8
|6
|2
|0
|31
|13
|18
|20
|2
|"Ураган"
|8
|6
|1
|1
|40
|8
|32
|19
|3
|"ХИТ"
|8
|5
|3
|0
|28
|11
|17
|18
|4
|"Сокол"
|9
|5
|2
|2
|23
|14
|9
|17
|5
|"Энергия"
|7
|4
|1
|2
|16
|14
|2
|13
|6
|"Харьков"
|9
|4
|0
|5
|23
|31
|-8
|12
|7
|"SkyUP"
|9
|2
|1
|6
|15
|26
|-11
|7
|8
|"Кардинал-Ровно"
|5
|2
|0
|3
|4
|13
|-9
|6
|9
|"in.IT"
|10
|0
|2
|8
|12
|34
|-22
|2
|10
|"Спасатель"
|8
|0
|2
|6
|13
|41
|-28
|2
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