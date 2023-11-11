Футзал. Разгромная победа ХИТа, центральный матч тура перенесли

Состоялся десятый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. К сожалению, из-за длительной воздушной тревоги не все матчи были сыграны.

В стартовом матче второго круга "SkyUP" уступил "Соколу" - 2:4. Отметим дубль Владислава Первеева. "ХИТ" не оставил шансов МСК "Харьков" – 5:1. Дублем отличился Александр Педяш.

"in.IT" в результативном на напряженном матче сыграл вничью с "Спасателем" – 2:2. Ничью "Спасателю" на последней минуте принес гол Зеленкевича.

К сожалению, центральный матч тура между "Ураганом" на "Энергию" сегодня не сыграли. Из-за длительной воздушной тревоги было принято решение перенести матч. Такая же участь ожидала и противостояния "Aurora-Clust" и "Кардинал-Ровно".

Результаты десятого тура

"ХИТ" – "Харьков" 5:1

"SkyUP" - "Сокол" 2:4

"in.IT" - "Спасатель" 2:2

Турнирная таблица