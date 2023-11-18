Футзал. Ураган забил восемь мячей, боевая ничья в Киеве
Результативные матчи
Фото: Ураган
Состоялся одиннадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Из-за драки в матче "Сокола" с "Ураганом" против хмельницкого клуба открыто дисциплинарное дело. Напомним, что тренер "Сокола" и бывший почетный президент клуба напали на игрока "Урагана". Таким образом, ближайшие матчи "Сокола" перенесены по вопросам безопасности.
В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "SkyUP" – 8:1. Отметим дубль Николая Грицыны. Победа позволила "драконам" подняться на восьмое место.
"Aurora-Clust" не смогла обыграть "Энергию" и опустилась на второе место. Матч завершился результативной ничьей – 2:2. Львовяне вырвали ничью за две секунды до завершения игры. Олег Легендзевич мощно пробил по центру ворот, заставив голкипера соперников капитулировать.
"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии победил "Харьков" – 3:2. Для "Кардинал-Ровно" это третья в сезоне победа.
В еще одном матче тура "ХИТ" без проблем разобрался с "Спасателем" – 4:1.
Результаты одиннадцатого тура
"SkyUP" - "Ураган" - 1:8
МСК "Харьков" - "Кардинал-Ровно" 2:3
"Aurora-Clust" - "Энергия" 2:2
"Спасатель" – "ХИТ" 1:4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|9
|7
|1
|1
|48
|9
|39
|22
|2
|"ХИТ"
|9
|6
|3
|0
|32
|12
|20
|21
|3
|"Aurora-Clust"
|9
|6
|3
|0
|33
|15
|18
|21
|4
|"Сокол"
|9
|5
|2
|2
|23
|14
|9
|17
|5
|"Энергия"
|8
|4
|2
|2
|18
|16
|2
|14
|6
|"Харьков"
|10
|4
|0
|6
|25
|34
|-9
|12
|7
|"Кардинал-Ровно"
|6
|3
|0
|3
|7
|15
|-8
|9
|8
|"SkyUP"
|10
|2
|1
|7
|16
|34
|-18
|7
|9
|"in.IT"
|10
|0
|2
|8
|12
|34
|-22
|2
|10
|"Спасатель"
|9
|0
|2
|7
|14
|45
|-31
|2
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