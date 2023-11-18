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Футзал. Ураган забил восемь мячей, боевая ничья в Киеве

Футзал

Результативные матчи

Футзал. Ураган забил восемь мячей, боевая ничья в Киеве

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Состоялся одиннадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Из-за драки в матче "Сокола" с "Ураганом" против хмельницкого клуба открыто дисциплинарное дело. Напомним, что тренер "Сокола" и бывший почетный президент клуба напали на игрока "Урагана". Таким образом, ближайшие матчи "Сокола" перенесены по вопросам безопасности.

В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "SkyUP" – 8:1. Отметим дубль Николая Грицыны. Победа позволила "драконам" подняться на восьмое место.

"Aurora-Clust" не смогла обыграть "Энергию" и опустилась на второе место. Матч завершился результативной ничьей – 2:2. Львовяне вырвали ничью за две секунды до завершения игры. Олег Легендзевич мощно пробил по центру ворот, заставив голкипера соперников капитулировать.

"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии победил "Харьков" – 3:2. Для "Кардинал-Ровно" это третья в сезоне победа.

В еще одном матче тура "ХИТ" без проблем разобрался с "Спасателем" – 4:1.

Результаты одиннадцатого тура

"SkyUP" - "Ураган" - 1:8

МСК "Харьков" - "Кардинал-Ровно" 2:3

"Aurora-Clust" - "Энергия" 2:2

"Спасатель" – "ХИТ" 1:4

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 9 7 1 1 48 9 39 22
2 "ХИТ" 9 6 3 0 32 12 20 21
3 "Aurora-Clust" 9 6 3 0 33 15 18 21
4 "Сокол" 9 5 2 2 23 14 9 17
5 "Энергия" 8 4 2 2 18 16 2 14
6 "Харьков" 10 4 0 6 25 34 -9 12
7 "Кардинал-Ровно" 6 3 0 3 7 15 -8 9
8 "SkyUP" 10 2 1 7 16 34 -18 7
9 "in.IT" 10 0 2 8 12 34 -22 2
10 "Спасатель" 9 0 2 7 14 45 -31 2
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