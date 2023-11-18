Футзал. Ураган забил восемь мячей, боевая ничья в Киеве

Состоялся одиннадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Из-за драки в матче "Сокола" с "Ураганом" против хмельницкого клуба открыто дисциплинарное дело. Напомним, что тренер "Сокола" и бывший почетный президент клуба напали на игрока "Урагана". Таким образом, ближайшие матчи "Сокола" перенесены по вопросам безопасности.

В стартовой игре тура "Ураган" уничтожил "SkyUP" – 8:1. Отметим дубль Николая Грицыны. Победа позволила "драконам" подняться на восьмое место.

"Aurora-Clust" не смогла обыграть "Энергию" и опустилась на второе место. Матч завершился результативной ничьей – 2:2. Львовяне вырвали ничью за две секунды до завершения игры. Олег Легендзевич мощно пробил по центру ворот, заставив голкипера соперников капитулировать.

"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии победил "Харьков" – 3:2. Для "Кардинал-Ровно" это третья в сезоне победа.

В еще одном матче тура "ХИТ" без проблем разобрался с "Спасателем" – 4:1.

Результаты одиннадцатого тура

"SkyUP" - "Ураган" - 1:8

МСК "Харьков" - "Кардинал-Ровно" 2:3

"Aurora-Clust" - "Энергия" 2:2

"Спасатель" – "ХИТ" 1:4

Турнирная таблица