Футзал. Фавориты очков не теряли
Напряженные и интересные матчи
Фото: Ураган
На выходных был сыгран двенадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче тура "Кардинал-Ровно" и "Спасатель" не смогли выявить победителя – 1:1. Спас гостей гол Дениса Зеленкевича. "Ураган" в центральной игре тура разобрался с "Aurora-Clust" - 3:1. Таким образом коллектив из Ивано-Франковска закрепился на первом месте.
В еще одном матче субботы "in.IT" и "SkyUP" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Противостояние завершилось победой львовян - 3:2. Победу хозяевам принес гол Виталия Багряка.
В единственном противостоянии воскресенья "Энергия" принимала "Харьков". Напомним, что встреча первого круга в Харькове завершилась победой энергетиков со счетом 3:2. Сегодня гости тоже смогли навязать борьбу, но все же уступили. -1:2.
Результаты двенадцатого тура
"Ураган" - "Aurora-Clust" 3:1
"Кардинал-Ровно" – "Спасатель" 1:1
"in.IT" - "SkyUP" 3:2
"Энергия" - "Харьков" 2:1
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|10
|8
|1
|1
|51
|10
|41
|25
|2
|"ХИТ"
|10
|7
|3
|0
|38
|14
|24
|24
|3
|"Aurora-Clust"
|10
|6
|3
|1
|34
|18
|16
|21
|4
|"Сокол"
|9
|5
|2
|2
|23
|14
|9
|17
|5
|"Энергия"
|10
|5
|2
|3
|22
|23
|-1
|17
|6
|"Харьков"
|11
|4
|0
|7
|26
|36
|-10
|12
|7
|"Кардинал-Ровно"
|7
|3
|1
|3
|8
|16
|-8
|10
|8
|"SkyUP"
|11
|2
|1
|8
|18
|37
|-19
|7
|9
|"in.IT"
|11
|1
|2
|8
|15
|36
|-21
|5
|10
|"Спасатель"
|11
|0
|3
|8
|15
|46
|-31
|3
Популярное сейчас
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Александрия - Оболонь. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО