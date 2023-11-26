Футзал. Фавориты очков не теряли

На выходных был сыгран двенадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Кардинал-Ровно" и "Спасатель" не смогли выявить победителя – 1:1. Спас гостей гол Дениса Зеленкевича. "Ураган" в центральной игре тура разобрался с "Aurora-Clust" - 3:1. Таким образом коллектив из Ивано-Франковска закрепился на первом месте.

В еще одном матче субботы "in.IT" и "SkyUP" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Противостояние завершилось победой львовян - 3:2. Победу хозяевам принес гол Виталия Багряка.

В единственном противостоянии воскресенья "Энергия" принимала "Харьков". Напомним, что встреча первого круга в Харькове завершилась победой энергетиков со счетом 3:2. Сегодня гости тоже смогли навязать борьбу, но все же уступили. -1:2.

Результаты двенадцатого тура

"Ураган" - "Aurora-Clust" 3:1

"Кардинал-Ровно" – "Спасатель" 1:1

"in.IT" - "SkyUP" 3:2

"Энергия" - "Харьков" 2:1