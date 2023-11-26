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Футзал. Фавориты очков не теряли

Футзал

Напряженные и интересные матчи

Футзал. Фавориты очков не теряли

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На выходных был сыгран двенадцатый тур чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Кардинал-Ровно" и "Спасатель" не смогли выявить победителя – 1:1. Спас гостей гол Дениса Зеленкевича. "Ураган" в центральной игре тура разобрался с "Aurora-Clust" - 3:1. Таким образом коллектив из Ивано-Франковска закрепился на первом месте.

В еще одном матче субботы "in.IT" и "SkyUP" подарили зрителям настоящий праздник футзала. Противостояние завершилось победой львовян - 3:2. Победу хозяевам принес гол Виталия Багряка.

В единственном противостоянии воскресенья "Энергия" принимала "Харьков". Напомним, что встреча первого круга в Харькове завершилась победой энергетиков со счетом 3:2. Сегодня гости тоже смогли навязать борьбу, но все же уступили. -1:2.

Результаты двенадцатого тура

"Ураган" - "Aurora-Clust" 3:1

"Кардинал-Ровно" – "Спасатель" 1:1

"in.IT" - "SkyUP" 3:2

"Энергия" - "Харьков" 2:1

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 10 8 1 1 51 10 41 25
2 "ХИТ" 10 7 3 0 38 14 24 24
3 "Aurora-Clust" 10 6 3 1 34 18 16 21
4 "Сокол" 9 5 2 2 23 14 9 17
5 "Энергия" 10 5 2 3 22 23 -1 17
6 "Харьков" 11 4 0 7 26 36 -10 12
7 "Кардинал-Ровно" 7 3 1 3 8 16 -8 10
8 "SkyUP" 11 2 1 8 18 37 -19 7
9 "in.IT" 11 1 2 8 15 36 -21 5
10 "Спасатель" 11 0 3 8 15 46 -31 3
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