Футзал. Ураган продолжает лидировать

На этой неделе были сыграны три матча тринадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что этот тур пропускал "ХИТ", игравший в Лиге чемпионов.

В стартовой игре тура "Ураган" на выезде обыграл "in.IT" – 1:0. Победу команде в конце встречи принес гол Моспана. Таким образом, "драконы" продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Также не теряла очков и львовская "Энергия", обыгравшая "Спасатель" - 4:2. По два гола в свой актив записали Буньо и Теряев. Для "Энергии" это шестая победа в нынешнем сезоне.

В единственном матче воскресенья "Харьков" принимал "Aurora-Clust". Матч завершился победой гостей – 4:1.

Результаты тринадцатого тура

"in.IT" - "Ураган" 0:1

"Спасатель" – "Энергия" 2:4

"Харьков" - "Aurora-Clust" 1:4

Турнирная таблица