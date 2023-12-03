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Футзал. Ураган продолжает лидировать

Футзал

Сыграли не все матчи

Футзал. Ураган продолжает лидировать

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе были сыграны три матча тринадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что этот тур пропускал "ХИТ", игравший в Лиге чемпионов.

В стартовой игре тура "Ураган" на выезде обыграл "in.IT" – 1:0. Победу команде в конце встречи принес гол Моспана. Таким образом, "драконы" продолжают возглавлять турнирную таблицу.

Также не теряла очков и львовская "Энергия", обыгравшая "Спасатель" - 4:2. По два гола в свой актив записали Буньо и Теряев. Для "Энергии" это шестая победа в нынешнем сезоне.

В единственном матче воскресенья "Харьков" принимал "Aurora-Clust". Матч завершился победой гостей – 4:1.

Результаты тринадцатого тура

"in.IT" - "Ураган" 0:1

"Спасатель" – "Энергия" 2:4

"Харьков" - "Aurora-Clust" 1:4

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 11 9 1 1 52 10 42 28
2 "ХИТ" 10 7 3 0 38 14 24 24
3 "Aurora-Clust" 11 7 3 1 38 19 19 24
4 "Энергия" 11 6 2 3 26 25 1 20
5 "Сокок" 9 5 2 2 23 14 9 17
6 "Харьков" 12 4 0 8 27 40 -13 12
7 "Кардинал-Ровно" 7 3 1 3 8 16 -8 10
8 "SkyUP" 11 2 1 8 18 37 -19 7
9 "in.IT" 12 1 2 9 15 37 -22 5
10 "Спасатель" 12 0 3 9 17 50 -33 3
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