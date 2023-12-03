Футзал. Ураган продолжает лидировать
Сыграли не все матчи
Фото: Ураган
На этой неделе были сыграны три матча тринадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что этот тур пропускал "ХИТ", игравший в Лиге чемпионов.
В стартовой игре тура "Ураган" на выезде обыграл "in.IT" – 1:0. Победу команде в конце встречи принес гол Моспана. Таким образом, "драконы" продолжают возглавлять турнирную таблицу.
Также не теряла очков и львовская "Энергия", обыгравшая "Спасатель" - 4:2. По два гола в свой актив записали Буньо и Теряев. Для "Энергии" это шестая победа в нынешнем сезоне.
В единственном матче воскресенья "Харьков" принимал "Aurora-Clust". Матч завершился победой гостей – 4:1.
Результаты тринадцатого тура
"in.IT" - "Ураган" 0:1
"Спасатель" – "Энергия" 2:4
"Харьков" - "Aurora-Clust" 1:4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|11
|9
|1
|1
|52
|10
|42
|28
|2
|"ХИТ"
|10
|7
|3
|0
|38
|14
|24
|24
|3
|"Aurora-Clust"
|11
|7
|3
|1
|38
|19
|19
|24
|4
|"Энергия"
|11
|6
|2
|3
|26
|25
|1
|20
|5
|"Сокок"
|9
|5
|2
|2
|23
|14
|9
|17
|6
|"Харьков"
|12
|4
|0
|8
|27
|40
|-13
|12
|7
|"Кардинал-Ровно"
|7
|3
|1
|3
|8
|16
|-8
|10
|8
|"SkyUP"
|11
|2
|1
|8
|18
|37
|-19
|7
|9
|"in.IT"
|12
|1
|2
|9
|15
|37
|-22
|5
|10
|"Спасатель"
|12
|0
|3
|9
|17
|50
|-33
|3
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