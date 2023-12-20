Футзал. Польша – Украина 3:5. С первого места выходим на ЧМ-2024

Сегодня состоялся решающий поединок элитного раунда квалификации Чемпионата мира по футзалу, в котором встречались сборные Польши и Украины. Матч проходил в Лодзи на "Атлас Арене".

Перед очным противостоянием украинцы на два очка отставали от поляков, потому чтобы напрямую квалифицироваться на ЧМ "сине-желтых" устраивала только победа. Напомним, что в Венгрии победили поляки. Перед игрой в Лодзе команды одержали победы: украинцы разгромили Бельгию со счетом 8:2, а поляки справились с Сербией – 4:2.

Украинцы с первых минут взяли мяч под свой контроль, но сначала не могли довести свои атаки до логического завершения. Однако все изменилось на седьмой минуте. Удар Чернявского парировал Калужа, но первым на добивании оказался Абакшин – 0:1. Сверхважный мяч, придавший нашим ребятам уверенность в собственных силах. Увеличили свое преимущество подопечные Косенко после искусного розыгрыша стандарта. Швед из углового отдал на Шотурму, который низом пробил в угол – 0:2. Наверное, поляки не ожидали такого, но не стоит забывать, что в прошлом туре наши соперники с 0:2 обыграли сербов.

Игроки нашей сборной не собирались останавливаться на достигнутом и довели счет до разгромного. Корсун хладнокровно реализовал выход один на один – 0:3. Можно ли это считать нокаутом для сборной Польши? Хотелось верить что да... На последней минуте первого тайма после шикарной передачи Жука свой одиннадцатый гол в квалификации забил Корсун - 0:4. Шикарная первая половина встречи.

После перерыва поляки прогнозируемо устремились вперед. К сожалению, удержать свои ворота сухими наши ребята не смогли. После передачи с углового отличился Каневски – 1:4. Этот гол придал хозяевам уверенность в собственных силах. Во второй раз в матче отличился Каневски – 2:4. Однако гол Семенченко расставил все по своим местам – 2:5.

За четыре минуты до завершения игры нашу сборную огорчил Рашковски – 3:5. На большее у поляков уже не хватило времени.

Таким образом, победа позволила нашей сборной с первого места квалифицироваться на ЧМ-2024. Поздравляем наших ребят и благодарим за шикарную игру.

Квалификация на Чемпионат Мира. Шестой тур

Польша – Украина 3:5

Голы: Каневски (27, 30), Рашковськи (37) - Абакшин (7), Шотурма (10), Корсун (12, 20), Семенченко (32)

Польша: Калужа, Скепко, Заставник, Лютецкий, Крезель, Кубик, Мадзенг, Сендлевски, Каневски, Лещак, Мровец, Марек, Рашковски, Наврат

Украина: Савенко, Швед, Жук, Корсун, Шотурма, Сухов, Серый, Чернявский, Абакшин, Фаренюк, Семенченко, Педяш, Зварыч, Завертанный