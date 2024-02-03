Футзал. ХИТ и Ураган на двоих забили пятнадцать голов
Результативный тур
Фото: ХІТ
Были сыграны матчи двадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Продолжает разочаровывать своих болельщиков "Энергия". В этот раз львовяне в домашнем матче минимально уступили "Aurora-Clust" - 0:1. Победу киевлянам принес гол Ореста Боргуна.
"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Михаила Волянюка.
Лидеры чемпионата не оставили шансов своим соперникам и на двоих забили сразу пятнадцать голов. "Ураган" с дублем Петра Шотурмы разгромил "SkyUP" – 5:0. А "ХИТ" поиздевался над "Спасателем" - 10:1. Гостей в этом противостоянии не спасло ничего. По два гола в составе киевлян забили Абакшин и Чернявский.
В еще одном матче тура "Сокол" без проблем победил "in.IT" – 4:0.
Результаты двадцатого тура
"Энергия" - "Aurora-Clust" 0:1
"Кардинал-Ровно" – "Харьков" 3:1
"Ураган" - "SkyUP" 5:0
"ХИТ" – "Спасатель" 10:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|19
|17
|1
|1
|90
|20
|70
|52
|2
|"ХИТ"
|18
|13
|4
|1
|84
|25
|59
|43
|3
|"Aurora-Clust"
|18
|12
|4
|2
|67
|34
|33
|40
|4
|"Сокол"
|15
|8
|3
|4
|40
|29
|11
|27
|5
|"Энергия"
|18
|8
|2
|8
|41
|46
|-5
|26
|6
|"SkyUP"
|19
|7
|1
|11
|44
|62
|-18
|22
|7
|"Харьков"
|20
|7
|0
|13
|47
|75
|-28
|21
|8
|"Кардинал-Ровно"
|15
|5
|1
|9
|21
|40
|-19
|16
|9
|"in.IT"
|19
|2
|2
|15
|26
|74
|-48
|8
|10
|"Спасатель"
|19
|0
|4
|15
|33
|88
|-55
|4
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