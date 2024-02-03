Футзал. ХИТ и Ураган на двоих забили пятнадцать голов

Были сыграны матчи двадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Продолжает разочаровывать своих болельщиков "Энергия". В этот раз львовяне в домашнем матче минимально уступили "Aurora-Clust" - 0:1. Победу киевлянам принес гол Ореста Боргуна.

"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Михаила Волянюка.

Лидеры чемпионата не оставили шансов своим соперникам и на двоих забили сразу пятнадцать голов. "Ураган" с дублем Петра Шотурмы разгромил "SkyUP" – 5:0. А "ХИТ" поиздевался над "Спасателем" - 10:1. Гостей в этом противостоянии не спасло ничего. По два гола в составе киевлян забили Абакшин и Чернявский.

В еще одном матче тура "Сокол" без проблем победил "in.IT" – 4:0.

Результаты двадцатого тура

"Энергия" - "Aurora-Clust" 0:1

"Кардинал-Ровно" – "Харьков" 3:1

"Ураган" - "SkyUP" 5:0

"ХИТ" – "Спасатель" 10:1

Турнирная таблица