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Футзал. ХИТ и Ураган на двоих забили пятнадцать голов

Футзал

Результативный тур

Футзал. ХИТ и Ураган на двоих забили пятнадцать голов

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Продолжает разочаровывать своих болельщиков "Энергия". В этот раз львовяне в домашнем матче минимально уступили "Aurora-Clust" - 0:1. Победу киевлянам принес гол Ореста Боргуна.

"Кардинал-Ровно" в напряженном противостоянии обыграл "Харьков" - 3:1. Отметим дубль Михаила Волянюка.

Лидеры чемпионата не оставили шансов своим соперникам и на двоих забили сразу пятнадцать голов. "Ураган" с дублем Петра Шотурмы разгромил "SkyUP" – 5:0. А "ХИТ" поиздевался над "Спасателем" - 10:1. Гостей в этом противостоянии не спасло ничего. По два гола в составе киевлян забили Абакшин и Чернявский.

В еще одном матче тура "Сокол" без проблем победил "in.IT" – 4:0.

Результаты двадцатого тура

"Энергия" - "Aurora-Clust" 0:1

"Кардинал-Ровно" – "Харьков" 3:1

"Ураган" - "SkyUP" 5:0

"ХИТ" – "Спасатель" 10:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 19 17 1 1 90 20 70 52
2 "ХИТ" 18 13 4 1 84 25 59 43
3 "Aurora-Clust" 18 12 4 2 67 34 33 40
4 "Сокол" 15 8 3 4 40 29 11 27
5 "Энергия" 18 8 2 8 41 46 -5 26
6 "SkyUP" 19 7 1 11 44 62 -18 22
7 "Харьков" 20 7 0 13 47 75 -28 21
8 "Кардинал-Ровно" 15 5 1 9 21 40 -19 16
9 "in.IT" 19 2 2 15 26 74 -48 8
10 "Спасатель" 19 0 4 15 33 88 -55 4
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