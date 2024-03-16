Футзал. ХИТ в волевом стиле обыгрывает лидера

Были сыграны матчи двадцать четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Львовская "Энергия" без проблем обыграла "SkyUp" – 5:2. Хозяева уже за девять минут обеспечили себе преимущество в три мяча. Во втором тайме киевляне пытались сражаться, но отыграться шансов не было.

В центральном матче тура "ХИТ" на выезде обыграл лидера чемпионата "Ураган" – 2:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Михаил Грицына, но киевляне смогли проявить характер. В начале второго тайма Даниил Абакшин после передачи голкипера Александра Сухова сравнял счет, а на 30-й минуте после прострела Евгения Серого мяч в свои ворота срезал Марьян Масевич.

Отметим разгромную победу "in.IT" над "Кардинал-Ровно" – 5:2. Дубль в свой актив записал Александр Горелко. "Харьков" дома все же смог дожать главного аутсайдера "Спасатель" - 3:2.

Результативное противостояние подарили болельщикам "Aurora" и "Сокол". Встреча завершилась победой киевлян – 5:2.

Результаты тура

"Кардинал-Ровно" - "in.IT" 2:5

"Ураган" - "ХИТ" 1:2

"Энергия" - "SkyUP" 5:2

"Харьков" – "Спасатель" 3:2

"Aurora" - "Сокол" 5:2

Турнирная таблица