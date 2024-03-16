Футзал. ХИТ в волевом стиле обыгрывает лидера
Результативные и интригующие противостояния
Фото: ХІТ
Были сыграны матчи двадцать четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Львовская "Энергия" без проблем обыграла "SkyUp" – 5:2. Хозяева уже за девять минут обеспечили себе преимущество в три мяча. Во втором тайме киевляне пытались сражаться, но отыграться шансов не было.
В центральном матче тура "ХИТ" на выезде обыграл лидера чемпионата "Ураган" – 2:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Михаил Грицына, но киевляне смогли проявить характер. В начале второго тайма Даниил Абакшин после передачи голкипера Александра Сухова сравнял счет, а на 30-й минуте после прострела Евгения Серого мяч в свои ворота срезал Марьян Масевич.
Отметим разгромную победу "in.IT" над "Кардинал-Ровно" – 5:2. Дубль в свой актив записал Александр Горелко. "Харьков" дома все же смог дожать главного аутсайдера "Спасатель" - 3:2.
Результативное противостояние подарили болельщикам "Aurora" и "Сокол". Встреча завершилась победой киевлян – 5:2.
Результаты тура
"Кардинал-Ровно" - "in.IT" 2:5
"Ураган" - "ХИТ" 1:2
"Энергия" - "SkyUP" 5:2
"Харьков" – "Спасатель" 3:2
"Aurora" - "Сокол" 5:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|Ураган
|23
|20
|1
|2
|109
|28
|81
|61
|2
|ХИТ
|23
|17
|4
|2
|102
|36
|68
|55
|3
|Aurora
|22
|15
|4
|3
|88
|42
|46
|49
|4
|Энергия
|22
|11
|3
|8
|56
|50
|6
|36
|5
|Сокол
|19
|9
|4
|6
|47
|39
|8
|31
|6
|SkyUP
|24
|9
|1
|14
|64
|82
|-18
|28
|7
|Харьков
|24
|8
|0
|16
|51
|96
|-45
|25
|8
|Кардинал-Ровно
|19
|7
|1
|11
|29
|52
|-23
|21
|9
|in.IT
|23
|3
|2
|18
|37
|94
|-57
|11
|10
|Спасатель
|23
|0
|4
|19
|38
|105
|-67
|4
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