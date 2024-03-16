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Футзал. ХИТ в волевом стиле обыгрывает лидера

Футзал

Результативные и интригующие противостояния

Футзал. ХИТ в волевом стиле обыгрывает лидера

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать четвертого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Львовская "Энергия" без проблем обыграла "SkyUp" – 5:2. Хозяева уже за девять минут обеспечили себе преимущество в три мяча. Во втором тайме киевляне пытались сражаться, но отыграться шансов не было.

В центральном матче тура "ХИТ" на выезде обыграл лидера чемпионата "Ураган" – 2:1. В первом тайме хозяев вывел вперед Михаил Грицына, но киевляне смогли проявить характер. В начале второго тайма Даниил Абакшин после передачи голкипера Александра Сухова сравнял счет, а на 30-й минуте после прострела Евгения Серого мяч в свои ворота срезал Марьян Масевич.

Отметим разгромную победу "in.IT" над "Кардинал-Ровно" – 5:2. Дубль в свой актив записал Александр Горелко. "Харьков" дома все же смог дожать главного аутсайдера "Спасатель" - 3:2.

Результативное противостояние подарили болельщикам "Aurora" и "Сокол". Встреча завершилась победой киевлян – 5:2.

Результаты тура

"Кардинал-Ровно" - "in.IT" 2:5

"Ураган" - "ХИТ" 1:2

"Энергия" - "SkyUP" 5:2

"Харьков" – "Спасатель" 3:2

"Aurora" - "Сокол" 5:2

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 Ураган 23 20 1 2 109 28 81 61
2 ХИТ 23 17 4 2 102 36 68 55
3 Aurora 22 15 4 3 88 42 46 49
4 Энергия 22 11 3 8 56 50 6 36
5 Сокол 19 9 4 6 47 39 8 31
6 SkyUP 24 9 1 14 64 82 -18 28
7 Харьков 24 8 0 16 51 96 -45 25
8 Кардинал-Ровно 19 7 1 11 29 52 -23 21
9 in.IT 23 3 2 18 37 94 -57 11
10 Спасатель 23 0 4 19 38 105 -67 4
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