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Футзал. Ураган и Энергия не замечают соперников

Футзал

Фавориты не оставили шансов соперникам

Футзал. Ураган и Энергия не замечают соперников

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что главный аутсайдер "Спасатель" снялся с соревнований.

В стартовом матче тура "SkyUP" на выезде уверенно обыграл "Харьков" - 3:1. Гости проигрывали, но проявили характер и набрали три важных очка.

"ХИТ" на выезде не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Уже на первой минуте гости разорвали защиту хозяев, и после передачи Романа Горпинича счет открыл Даниил Абакшин. А через шесть минут после передачи Александра Сухова ворота Владимира Кардаша с острого угла расстрелял Александр Педяш - 0:2. После перерыва киевляне снова быстро отличились, а в голевой атаке были задействованы почти все (кроме Руслана Шереметы) игроки, которые были на площадке – Сухов, Горпиныч, Педяш, Абакшин. А в конце игры, когда энергетики перешли на игру с пятым полевым, в пустые ворота попал Сухов – 0:4.

"Aurora" в результативном матче разобралась с "in.IT" – 4:2, а "Ураган" просто уничтожил "Кардинал-Ровно" – 6:1. Отметим дубли Грицины и Моспана.

Результаты тура

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 6:1

"Харьков" - "SkyUP" 1:3

"Энергия" – "ХИТ" 0:4

"Aurora" - "in.IT" 4:2

Турнирная таблица

Команда І В Н П З П Р О
1 Ураган 25 22 1 2 119 31 88 67
2 ХИТ 26 20 4 2 116 37 79 64
3 Aurora 24 16 5 3 95 47 48 53
4 Энергия 25 13 3 9 64 57 7 42
5 Сокол 24 12 4 8 63 47 16 40
6 SkyUP 26 10 2 14 70 86 -16 32
7 Харьков 25 8 0 17 53 105 -52 24
8 Кардинал-Ровно 22 7 2 13 32 66 -34 23
9 in.IT 26 3 2 21 42 106 -64 11
10 Спасатель 26 0 5 21 42 114 -72 5
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