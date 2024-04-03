Футзал. Ураган и Энергия не замечают соперников

Были сыграны матчи двадцать шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что главный аутсайдер "Спасатель" снялся с соревнований.

В стартовом матче тура "SkyUP" на выезде уверенно обыграл "Харьков" - 3:1. Гости проигрывали, но проявили характер и набрали три важных очка.

"ХИТ" на выезде не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Уже на первой минуте гости разорвали защиту хозяев, и после передачи Романа Горпинича счет открыл Даниил Абакшин. А через шесть минут после передачи Александра Сухова ворота Владимира Кардаша с острого угла расстрелял Александр Педяш - 0:2. После перерыва киевляне снова быстро отличились, а в голевой атаке были задействованы почти все (кроме Руслана Шереметы) игроки, которые были на площадке – Сухов, Горпиныч, Педяш, Абакшин. А в конце игры, когда энергетики перешли на игру с пятым полевым, в пустые ворота попал Сухов – 0:4.

"Aurora" в результативном матче разобралась с "in.IT" – 4:2, а "Ураган" просто уничтожил "Кардинал-Ровно" – 6:1. Отметим дубли Грицины и Моспана.

Результаты тура

"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 6:1

"Харьков" - "SkyUP" 1:3

"Энергия" – "ХИТ" 0:4

"Aurora" - "in.IT" 4:2

Турнирная таблица