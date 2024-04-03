Футзал. Ураган и Энергия не замечают соперников
Фавориты не оставили шансов соперникам
Фото: ХІТ
Были сыграны матчи двадцать шестого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что главный аутсайдер "Спасатель" снялся с соревнований.
В стартовом матче тура "SkyUP" на выезде уверенно обыграл "Харьков" - 3:1. Гости проигрывали, но проявили характер и набрали три важных очка.
"ХИТ" на выезде не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Уже на первой минуте гости разорвали защиту хозяев, и после передачи Романа Горпинича счет открыл Даниил Абакшин. А через шесть минут после передачи Александра Сухова ворота Владимира Кардаша с острого угла расстрелял Александр Педяш - 0:2. После перерыва киевляне снова быстро отличились, а в голевой атаке были задействованы почти все (кроме Руслана Шереметы) игроки, которые были на площадке – Сухов, Горпиныч, Педяш, Абакшин. А в конце игры, когда энергетики перешли на игру с пятым полевым, в пустые ворота попал Сухов – 0:4.
"Aurora" в результативном матче разобралась с "in.IT" – 4:2, а "Ураган" просто уничтожил "Кардинал-Ровно" – 6:1. Отметим дубли Грицины и Моспана.
Результаты тура
"Ураган" - "Кардинал-Ровно" 6:1
"Харьков" - "SkyUP" 1:3
"Энергия" – "ХИТ" 0:4
"Aurora" - "in.IT" 4:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|Ураган
|25
|22
|1
|2
|119
|31
|88
|67
|2
|ХИТ
|26
|20
|4
|2
|116
|37
|79
|64
|3
|Aurora
|24
|16
|5
|3
|95
|47
|48
|53
|4
|Энергия
|25
|13
|3
|9
|64
|57
|7
|42
|5
|Сокол
|24
|12
|4
|8
|63
|47
|16
|40
|6
|SkyUP
|26
|10
|2
|14
|70
|86
|-16
|32
|7
|Харьков
|25
|8
|0
|17
|53
|105
|-52
|24
|8
|Кардинал-Ровно
|22
|7
|2
|13
|32
|66
|-34
|23
|9
|in.IT
|26
|3
|2
|21
|42
|106
|-64
|11
|10
|Спасатель
|26
|0
|5
|21
|42
|114
|-72
|5
Популярное сейчас
- Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
- Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
- Сейв дня. ВИДЕО, как Миколенко вынес головой мяч из пустых ворот
- Как Миколенко ирисок в игре оставил. Ньюкасл - Эвертон 1:1. Видео голов и обзор матча
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО