Скрипник: Хочется в каждую линию по игроку, который может нас улучшить

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник подводя итоги осенней части нынешнего сезона, рассказал о кадровой составляющей команды.

- Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов сказал, что будет разговаривать с вами относительно того, какие позиции вам хотелось бы укрепить.

- Всегда хочется улучшить каждую линию понемногу. Одного защитника, одного полузащитника, одного нападающего. В каждую линию по игроку, который может нас улучшить. Это будет оптимально и будем надеяться, что так и будет.

- Когда вы пришли в команду, то предельно откровенно поговорили с несколькими игроками, честно сказав, что пути с командой у них не сходятся. Будет ли такой разговор с кем-либо в этот перерыв?

- Рано пока об этом говорить. Да, недовольные своей ситуацией есть, ведь они мало играют, но они и должны быть. Я всегда отношусь к этому с пониманием и стараюсь быть честным со всеми. Глаза не уберу, когда встречу этого парня в следующий раз. Так что, принимают решение футболисты и каждый знает, что им делать. Если будет предложение относительно покупки нашего игрока, то будем смотреть, что это будет за клуб. "Заря", не секрет, получает доход после продажи игроков, но это нормально. Половина Европы так живёт. Исполнители у нас действительно хорошие и грех было бы видеть отсутствие интереса со стороны других клубов к нашим футболистам. Уверен, будут и такие, которых мы увидим и в футболке сборной, и в более сильных европейских чемпионатах.

- Насколько плотно вы обращаете внимание на молодёжь? Возьмёте кого-то на сборы?

- Мы постоянно смотрим нашу молодёжь. Есть ребята, которые выделяются, и мы даём им толчок о том, что они не забыты. Берём их на тренировки. В то же время скажу, что никаких подарков им не будет. Всё только через труд. Они хорошо играют, стараются. Они молодцы. Мы стараемся их подтягивать под основу.

- Из 18 матчей почти половину мы сыграли на ноль и это при варьировании состава. Это говорит и о конкуренции, и о том, что у каждого есть шанс.

- У команды, начиная с раздевалки, должна быть согласованность. У нас с этим полный порядок. Я всегда честен с ними. Никогда не лукавлю и на чёрное белое я не скажу. Не буду относиться к одному так, а к другому иначе. Футбол – это такая штука, что если ты его обманешь, потом он обманет тебя. Если я говорю, что футболист не играет в составе, то могу аргументировать почему. В то же время, никогда не буду держать на скамье игрока, который заслуживает, чтобы играть. Моральных бонусов у меня ни для кого нет.

Представьте неделю тренировок. Это подготовка, а если перефразировать, так называемые лекции. А на выходных игра. Это экзамен. Проверка той подготовки, которую футболисты прошли за неделю. А потом снова подготовка. Для меня все равны, все одинаковы. А футбольные поле – это мерило, где мы выбираем.

- На игре с "Шахтёром" присутствовал скаут "Манчестер Юнайтед". Если он, предположим, смотрел нашу команду, то на кого он бы обратил внимание?

- Отвечу честно: на всех по чуть-чуть. Если я упомяну кого-то одного, а остальных нет – это будет неправильно. Я их всех ценю и всеми дорожу.