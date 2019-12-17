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Скауты Манчестер Юнайтед посетили матч Заря – Шахтер

Премьер-лига
(2 голосов)

За кем они наблюдали держится в секрете

Скауты Манчестер Юнайтед посетили матч Заря – Шахтер
Новина українською

Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч 18-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" (1:2), который на прошедших выходных состоялся в Запорожье.

Впрочем, за кем из игроков наблюдал специалист, остается неизвестным, однако предполагается, что манкунианцы следят за кем-то из молодых игроков луганчан.

Также сообщается, что именно этот скаут, который, видимо, специализируется на Украине, уже не раз посещал нашу страну. Ранее представитель "МЮ" наблюдал за игрой Фреда, которого потом и подписали манкунианцы, а также отслеживал игру Андрея Лунина, который из "Зари" перебрался в "Реал".

Интересно, что ранее также сообщалось о том, что днем ранее представители "МЮ" (возможно, это был один и тот же человек), посетили также и матч "Днепра-1" и "Александрии" (1:2).

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В статье: Заря (Луганск) Шахтер (Донецк) Манчестер Юнайтед
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Комментарии (4)
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agnessy (Черноморск)
17.12.2019 в 01:53
Как будто не понятно, что следили за Тете
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+1
0
att119 (Луцьк)
17.12.2019 в 01:15
За Вітьою Коваленко полюбому приїхали
Ответить
+6
0
vr250278 (Цветково.Черкасская)
17.12.2019 в 09:54
100%
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+2
0
Toni (Львiв)
17.12.2019 в 01:13
Є скаути що набирають шлак, а є що повертають. Ось ці то були другі.
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0
-1

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