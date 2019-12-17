Скауты Манчестер Юнайтед посетили матч Заря – Шахтер

Скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч 18-го тура УПЛ "Заря" – "Шахтер" (1:2), который на прошедших выходных состоялся в Запорожье.

Впрочем, за кем из игроков наблюдал специалист, остается неизвестным, однако предполагается, что манкунианцы следят за кем-то из молодых игроков луганчан.

Также сообщается, что именно этот скаут, который, видимо, специализируется на Украине, уже не раз посещал нашу страну. Ранее представитель "МЮ" наблюдал за игрой Фреда, которого потом и подписали манкунианцы, а также отслеживал игру Андрея Лунина, который из "Зари" перебрался в "Реал".

Интересно, что ранее также сообщалось о том, что днем ранее представители "МЮ" (возможно, это был один и тот же человек), посетили также и матч "Днепра-1" и "Александрии" (1:2).