Цитаишвили: Никуда не собираюсь уходить, хочу проявить себя в Динамо

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили подвел итоги года и поделился планами на будущее.

- Этот год сложился для меня достаточно хорошо, даже несмотря на то, что на клубном уровне я играл нечасто. Такой период в карьере тоже нужен. В этот момент главное проявить терпение и упорство, работать и бороться за свой шанс выйти в основном составе. Думаю, что такие периоды есть у каждого игрока.

Я никуда не собираюсь уходить, моя задача - проявить себя в "Динамо". Для этого я приложу все усилия и умения.

- Чувствуете, что во второй части сезона у вас будет больше игрового времени?

- Все зависит только от меня. У нас в команде большая конкуренция и нужно быть хорошо готовым для того, чтобы ее выиграть. Для меня очень важно стать игроком первой команды, потому что сейчас я нахожусь между основой и дублем. Постараюсь заслужить доверие тренерского штаба и доказать, что достоин выступать в главной команде "Динамо".