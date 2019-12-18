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Цитаишвили: Никуда не собираюсь уходить, хочу проявить себя в Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек киевлян верит в свои силы

Цитаишвили: Никуда не собираюсь уходить, хочу проявить себя в Динамо
Новина українською

Вингер "Динамо" Георгий Цитаишвили подвел итоги года и поделился планами на будущее.

- Этот год сложился для меня достаточно хорошо, даже несмотря на то, что на клубном уровне я играл нечасто. Такой период в карьере тоже нужен. В этот момент главное проявить терпение и упорство, работать и бороться за свой шанс выйти в основном составе. Думаю, что такие периоды есть у каждого игрока.

Я никуда не собираюсь уходить, моя задача - проявить себя в "Динамо". Для этого я приложу все усилия и умения.

- Чувствуете, что во второй части сезона у вас будет больше игрового времени?

- Все зависит только от меня. У нас в команде большая конкуренция и нужно быть хорошо готовым для того, чтобы ее выиграть. Для меня очень важно стать игроком первой команды, потому что сейчас я нахожусь между основой и дублем. Постараюсь заслужить доверие тренерского штаба и доказать, что достоин выступать в главной команде "Динамо".

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (2)
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Wieniawski (Калуш)
18.12.2019 в 18:57
а ты никому и не нужен, фраерок
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ascent (Луксор)
18.12.2019 в 16:28
Интересно, публичное признание в любви бело-голубым с считается каминг-аутом?
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