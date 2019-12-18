Зимние планы Динамо: месяц отдыха и два сбора в Турции

15 декабря матчем с черниговской "Десной" (1:0) "Динамо" завершило осеннюю часть сезона. Сразу после игры игроки отправились в отпуск, который продлится четыре недели.

10 января команда соберется в Киеве и после того, как пройдет традиционный медосмотр, отправится на первый тренировочный сбор, который после многолетнего перерыва пройдет в Турции - конкретно, в Белеке.

Первый сбор продлится две недели, с 15 по 29 января. После этого команда вернется в Киев и получит несколько дней выходных. В начале февраля команда вновь отправится в Белек.

Сроки второго турецкого сбора - 3-16 февраля.

На обоих сборах запланированы контрольные матчи с сильными оппонентами. Список соперников и график встреч уточняется.