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Зимние планы Динамо: месяц отдыха и два сбора в Турции

Премьер-лига
(2 голосов)

Первый сбор Динамо начнется 15 января

Зимние планы Динамо: месяц отдыха и два сбора в Турции
Новина українською

15 декабря матчем с черниговской "Десной" (1:0) "Динамо" завершило осеннюю часть сезона. Сразу после игры игроки отправились в отпуск, который продлится четыре недели.

10 января команда соберется в Киеве и после того, как пройдет традиционный медосмотр, отправится на первый тренировочный сбор, который после многолетнего перерыва пройдет в Турции - конкретно, в Белеке.

Первый сбор продлится две недели, с 15 по 29 января. После этого команда вернется в Киев и получит несколько дней выходных. В начале февраля команда вновь отправится в Белек.

Сроки второго турецкого сбора - 3-16 февраля.

На обоих сборах запланированы контрольные матчи с сильными оппонентами. Список соперников и график встреч уточняется.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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Комментарии (8)
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alex.belogubko (одесса)
19.12.2019 в 00:39
12 команд можно отдыхать 12 дней --какая Турция а на юг Украины не хотите --бабки народа тратить для дворовогоУПЛ а в ЕК не тянете нет ДК
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0
0
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genpet (Николаев)
18.12.2019 в 18:14
Месяц отдыха? У Лобановского отдыхали меньше...
Ответить
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 18:39
А от не надо.. Тогда все заканчивалось раньше но и начинался сезон раньше ...
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+1
0
Пришта Литин (Киев)
18.12.2019 в 17:05
Борьба за серебро на сей раз будет серьезной.
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+2
-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
18.12.2019 в 17:11
Вряд лі.. Динамо здобуде перемогу... Динамо завжди йде до перемоги.. Просто потрібно відпочити, все осмислити, місяць якраз досить, а краще півтора.. В очікуванні весняного прориву
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+4
0
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Serega1111 (Киев)
18.12.2019 в 17:34
Куда идет Динамо - пока большой вопрос, но второе место они должны не упустить. Динамо обычно входит в весеннюю часть чемпионата в лучшей форме чем конкуренты, ну за исключением Шахтера.
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0
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 18:41
Шахтер даже при Луческу входил тяжело весной.. Сколько пролетов..
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absurdlight (Kiev)
18.12.2019 в 18:34
ВітяДобрий ніч, позитивно быть настроенным - это хорошо. :))
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