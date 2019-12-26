Герой футбольного дня. Роман Вантух

Рома Вантух – игрок сборной Украины U-21. Той, что под руководством Руслана Ротаня проваливает отбор к чемпионату Европы 2021. В ее составе он сыграл шесть матчей, но только один – в рамках того отбора, за который так беспощадно критикуют Руслана Ротаня (во Львове с Данией, поражение 2:3).

По сравнению со своими партнерами, имя у Романа Вантуха не такое "раскрученное". Про Назария Русина, Владислава Супрягу, Даниила Сикана, Сергея Булецу, Владислава Вакулу, Николая Шапаренко, Богдана Леднева, Георгия Цитаишвили, Дениса Попова говорят много и в разных тонах, оставляя Вантуха, - игрока не менее талантливого, - в тени софитов. Хотя оно может и к лучшему: меньше ожиданий и запросов – меньшее давление ответственности.

Вантух просто неплохо делает свое дело. Пока большинство его партнеров боролись с нестабильностью в клубах, Роман провел продуктивные полгода в "Олимпике". Особенно удачной выдалась осень, когда донецкая команда совершила рывок в турнирной таблице и резко превратилась из бойца за выживание в претендента на первую шестерку. Вантух был частью костяка этой команды.

В сборной он часто играет на позиции флангового полузащитника, где также играл и в молодежной команде "Динамо". Хотя номинально Вантух является левым защитником и именно на этой позиции раскрылся в "Олимпике". Впрочем, больше умений – больше перспектив. К "Александрии" он присоединится как игрок с универсальными умениями. Шаран может использовать его по ситуации: то в средней линии, то в обороне.

Например, как Валерия Лучкевича. Ожидания такие, что Вантух сразу впишется в основной состав. Во-первых, в услугах футболиста лично заинтересован главный тренер – а это очень важно для новичков любого коллектива; во-вторых, в "Александрие" умеют работать с молодежью – их команда U-21 находится среди лидеров своего дивизиона. И Стецьков, Бабогло, Билык – партнеры Романа по сборной U-21, вчерашние лидеры молодежной команды "Александрии" и футболисты, "крутящиеся" возле основы, помогут с адаптацией. На это, по крайней мере, надеется сам Роман.

Кстати, вернемся к первым абзацам рассказа... Роман действительно менее раскрученный, чем некоторые другие представители юного футбольного поколения Украины, однако кое-кто называет его в перспективе одной из наиболее лакомых целей для представителей западных чемпионатов. Вполне вероятно, что со временем у Романа появятся достойные варианты за рубежом, но пока – "Александрия". И это также повышение.