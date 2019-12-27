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Гречишкин выделил переломный матч Александрии в УПЛ

Премьер-лига
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Вспомнил сложный разговор команды

Гречишкин выделил переломный матч Александрии в УПЛ
Новина українською

Опорный полузащитник ФК "Олександрия" 28-летний Дмитрий Гречишкин оценил выступления своей команды в первой части розыгрыша УПЛ.

Дмитрий отмечает, что по сравнению с прошлым годом "Александрия" стала сильнее.

"Мы не стоим на месте, растем и прогрессируем, - объясняет игрок. - Это касается и тренерского штаба, и президента клуба, который делает все возможное, чтобы Александрия добивалась высоких результатов".

Хотя перед началом сезона команда, рассуждает Гречишкин, провела хорошие сборы, в первом матче не сумели противостоять "Шахтеру", а потом проиграли "Мариуполю".

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"Еще уступили "Десне". Но после победы над "Ворсклой" уже разыгрались и улучшили свои результаты, - считает Дмитрий. - Это был переломный момент. Мы собрались командой, откровенно поговорили и решили, что дальше отступать некуда, надо набирать очки. После этого добавили".

Хотя "Александрия" занимает 5 место в турнирной таблице, полузащитник считает, что оно далеко не окончательным.

"Чемпионат еще в разгаре. Думаю, рано рассуждать об итогах. Впереди 18 туров, а плотность в таблице довольно высокая, до второго места рукой подать, - видит Гречишкин. - Сейчас в отрыв ушел только "Шахтер", а остальные команды в верхней части таблицы могут бороться за второе место. Вся борьба еще впереди".

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Дмитрий Гречишкин Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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