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Морской ветер испортил покрытие тренировочной базы ФК Мариуполь

Премьер-лига
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Пришлось свозить 100 тонн песка и крошки

Морской ветер испортил покрытие тренировочной базы ФК Мариуполь
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Вице-президент ФК "Мариуполь" Андрей Санин вспомнил проблему, с которой столкнулось руководство клуба через покрытие тренировочного поля на тренировочной базе клуба.

Санин сообщил, что произошла полная реновация тренировочного поля №4 с искусственным газоном.

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"За прошедшие с момента возведения базы годы зимний ветер с моря "выдул" практически всю амортизирующую подложку. И поле стало жестким, - рассказал вице-президент клуба. - Поэтому весной 2019 года мы подсыпали на это поле 80 тонн мелкофракционного кварцевого песка и 20 тонн резиновой крошки, поле снова стало безопасным и комфортным".

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В статье: ФК Мариуполь Тренировочная база УПЛ Андрей Санин
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Источник:
ФК Маріуполь

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