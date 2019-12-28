Гладкий: Игра Тайсона и Марлоса – украшение УПЛ

Форвард "Адана Демирспора" Александр Гладкий прокомментировал проявление расизма в отношении Тайсона в матче против "Динамо".

"Мне понравились слова Шевченко о Тайсоне. Правда, Марлос и Тайсон – два лучших футболиста Украины последних, наверное, трех лет. Не считаю, что кто-то сильнее их. Они украшение нашего чемпионата. Если уйдет Тайсон, Марлос, наш чемпионат будет еще хуже выглядеть со стороны. Поэтому нужно дорожить ими.

Что делали болельщики – я их не поддерживаю в этом. Можем протестовать, возмущаться, все что угодно делать, но пока им самим не дойдет, что это неправильно. Не знаю, кто это кричал. Пишут, что "Динамо", а болельщики "Динамо" говорят "это не мы".

Считаю это неправильным. Если он и правда темнокожий, хорошо, дальше что? Даже если вы не болеете за "Шахтер", но вы же любите красивый футбол. Включите, посмотрите футбол Тайсона, Марлоса. Вам же приятно смотреть, что они делают на поле. И включите футбол из нижней шестерки, что вам интереснее будет?

Надо дорожить ими, защищать. Как с этим бороться? 21-й век на дворе. Это не красит украинский футбол, он и так очень сильно пострадал за последние 5 лет. Упала зрелищность, ушли легионеры, команды пропали. Мы и так идем вниз", – сказал Гладкий в интервью Stargorod Sport.