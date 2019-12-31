Президент Зари Геллер: Команда поборется не только за третье, но и за второе место

Президент "Зари" Евгений Геллер подвел итоги прошедшего года и обозначил задачи команды на год 2020.

"2019 год запомнился нам знаковыми испытаниями и новыми достижениями. Мы принимали участие в Лиге Европы, прошли двух серьёзных соперников, сражались на равных с участником Ла Лиги - "Эспаньолом".

В "Заре" произошла смена главного тренера, что стало переломным моментом в развитии команды. Новый взгляд, амбиции и стремление к ещё не покорённым высотам даёт нам стимул для достижений. Смело можно говорить, что наша команда поборется не только за третье, но и за второе место в турнирной таблице.

2020-й год станет для нас годом новых вызовов и свершений", - заявил Геллер.

Напомним, что после осенней части чемпионата "Заря" занимает третье место, отставая на два очка от идущего вторым "Динамо".