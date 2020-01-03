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Определился соперник Александрии на сборах в Турции

Премьер-лига
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В самом клубе пока молчат

Определился соперник Александрии на сборах в Турции
Новина українською

Болгарский "Левски" сообщил, что проведет спарринг с украинской "Александрией" на зимних тренировочных сборах в Турции.

Матч состоится 6 февраля в городе Алания.

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По итогам 20 матчей в Первой профессиональной футбольной лиге Болгарии (аналог УПЛ) "Левски" занимает 2 позицию - отстает от "Лудогорца" на 5 очков.

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В статье: Турция Левски (София) ФК Александрия Алания тренировочный сбор
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Источник:
Kota Sport

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